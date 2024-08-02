Генпрокурор внезапно посетил Совфед перед задержанием Савельева. Видео

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Генеральный прокурор Игорь Краснов пришел на заседание Совета Федерации, на котором попросил лишить неприкосновенности сенатора Дмитрия Савельева. Члены Совфеда согласились, после чего Савельев немедленно был задержан.

На видео запечатлен момент, когда Краснов появляется в зале. В это время спикер Совфеда Валентина Матвиенко получает букет с благодарностью от коллег за успешно проведенную весеннюю сессию — 2 августа в верхней палате парламента прошло последнее перед каникулами заседание.

Согласно закону о статусе сенатора, он обладает неприкосновенностью в течение всего срока своих полномочий и без согласия палаты не может быть привлечен к уголовной ответственности. У генпрокурора есть неделя после возбуждения уголовного дела, чтобы внести в палату (это же касается и Госдумы) представление о лишении сенатора (депутата) неприкосновенности.

Слушания по этому вопросу проходят в закрытом режиме.

Савельева подозревают в организации убийства предпринимателя Сергея Ионова в 2023 году, которое было инсценировано следователями. С Ионовым сенатор делил контроль над финансовым фондом, через который проходили денежные потоки, рассказал источник РБК.

Савельев назвал преследование необоснованным, а факты против себя — «сфабрикованными».