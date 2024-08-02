Сенатора задержали на заседании Совфеда по делу об организации убийства
Сенатора Дмитрия Савельева, которого заподозрили в причастности к организации убийства, лишили неприкосновенности, сообщил РБК председатель комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко.
«Сегодня поступило обращение от генерального прокурора с просьбой рассмотреть возможность снятие неприкосновенности с сенатора Савельева. Оно поступило днем и в соответствии с регламентом председатель Совета Федерации [Валентина Матвиенко] внесла этот вопрос в конце пленарного заседания. Сенаторы проголосовали за включение этого вопроса в повестку дня. Затем сенаторы проголосовали за снятие неприкосновенности», — сказал он.
Он добавил, что Савельев покинул зал заседания и на выходе был задержан сотрудниками правоохранительных органов.
Тимченко отметил, что задержанный на заседании назвал преследование необоснованным, а факты против него — «сфабрикованные». «На что Валентина Ивановна сказала, что мы не принимаем решение об осуждении. Решение принимает суд, поэтому у Дмитрия Владимировича будет возможность с помощью адвокатов оспорить, привести контраргументы», — рассказал Тимченко.
Совет Федерации дал согласие на арест сенатора Дмитрия Савельева и обыски у него, сообщил глава комитета по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас.
Дмитрий Савельев представляет в Совете Федерации Тульскую область. Он прошел в верхнюю палату парламента в 2016 году.
В 2019 году на заседании Совфеда задержали сенатора от Карачаево-Черкессии Рауфа Арашукова. В конце 2022-го он и его отец Рауль получили пожизненные сроки.
Арашукова-младшего осудили за организацию убийства заместителя председателя общественного молодежного движения «Адыгэ Хасэ» Аслана Жукова и советника главы республики Фраля Шебзухова в 2010 году, а также избиение свидетеля убийства.
Арашуков-старший получил срок со организацию преступного сообщества, которое действовало около 17 лет, с 2002 года. Он в это время занимал руководящие посты в ставропольских структурах «Газпрома» и назначал на ключевые посты в газовой отрасли своих родственников, после чего они либо самолично, либо давая указания своим подчиненным совершали действия по хищению газа. В общей сложности у дочерних предприятий «Газпрома» было похищено газа на сумму 4,4 млрд руб.
Сенатор родился в Нижнем Новгороде 3 августа 1968 года. Служил в Афганистане, был рабочим на нижегородском заводе «Двигатель революции» (сейчас АО «РУМО»). В 1990-х работал в нефтяных компаниях:
- в 1994-1995-м — гендиректором акционерного общества открытого типа (АООТ) «Лукойл-Уфа»;
- в 1995-1997-м — главой АООТ «Лукойл — Нижний Новгород».
- в 1996-1997-м — вице-президентом по коммерческим вопросам нефтяной компании «Норси-ойл» в нижегородском Кстово (компанией руководил Сергей Кириенко — сейчас первый заместитель главы администрации президента)
- в 1997-м — президентом «Норси-ойл» и главой совета директоров ЗАО «Нефтехим».
- в 1998-1999-м — президентом «Транснефти».
В 1998-м Савельева избрали депутатом нижегородского областного Законодательного собрания. В следующем году он впервые был избран депутатом Госдумы, входил во фракцию «Союз правых сил», позже его выдвигала партия «Родина», а в 2007 году избирался от «Единой России». Был первым заместителем руководителя фракции.
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