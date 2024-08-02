Сенатора задержали на заседании Совфеда по делу об организации убийства

Савельева лишили неприкосновенности по запросу Генпрокуратуры. Официально детали дела не раскрывались. Сенатор на заседании заявил, что считает преследование необоснованным

Дмитрий Савельев (Фото: council.gov.ru)

Сенатора Дмитрия Савельева, которого заподозрили в причастности к организации убийства, лишили неприкосновенности, сообщил РБК председатель комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко.

«Сегодня поступило обращение от генерального прокурора с просьбой рассмотреть возможность снятие неприкосновенности с сенатора Савельева. Оно поступило днем и в соответствии с регламентом председатель Совета Федерации [Валентина Матвиенко] внесла этот вопрос в конце пленарного заседания. Сенаторы проголосовали за включение этого вопроса в повестку дня. Затем сенаторы проголосовали за снятие неприкосновенности», — сказал он.

Он добавил, что Савельев покинул зал заседания и на выходе был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

Тимченко отметил, что задержанный на заседании назвал преследование необоснованным, а факты против него — «сфабрикованные». «На что Валентина Ивановна сказала, что мы не принимаем решение об осуждении. Решение принимает суд, поэтому у Дмитрия Владимировича будет возможность с помощью адвокатов оспорить, привести контраргументы», — рассказал Тимченко.

Совет Федерации дал согласие на арест сенатора Дмитрия Савельева и обыски у него, сообщил глава комитета по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас.

Дмитрий Савельев представляет в Совете Федерации Тульскую область. Он прошел в верхнюю палату парламента в 2016 году.

В 2019 году на заседании Совфеда задержали сенатора от Карачаево-Черкессии Рауфа Арашукова. В конце 2022-го он и его отец Рауль получили пожизненные сроки. Арашукова-младшего осудили за организацию убийства заместителя председателя общественного молодежного движения «Адыгэ Хасэ» Аслана Жукова и советника главы республики Фраля Шебзухова в 2010 году, а также избиение свидетеля убийства. Арашуков-старший получил срок со организацию преступного сообщества, которое действовало около 17 лет, с 2002 года. Он в это время занимал руководящие посты в ставропольских структурах «Газпрома» и назначал на ключевые посты в газовой отрасли своих родственников, после чего они либо самолично, либо давая указания своим подчиненным совершали действия по хищению газа. В общей сложности у дочерних предприятий «Газпрома» было похищено газа на сумму 4,4 млрд руб.

Сенатор родился в Нижнем Новгороде 3 августа 1968 года. Служил в Афганистане, был рабочим на нижегородском заводе «Двигатель революции» (сейчас АО «РУМО»). В 1990-х работал в нефтяных компаниях:

в 1994-1995-м — гендиректором акционерного общества открытого типа (АООТ) «Лукойл-Уфа»;

в 1995-1997-м — главой АООТ «Лукойл — Нижний Новгород».

в 1996-1997-м — вице-президентом по коммерческим вопросам нефтяной компании «Норси-ойл» в нижегородском Кстово (компанией руководил Сергей Кириенко — сейчас первый заместитель главы администрации президента)

в 1997-м — президентом «Норси-ойл» и главой совета директоров ЗАО «Нефтехим».

в 1998-1999-м — президентом «Транснефти».

В 1998-м Савельева избрали депутатом нижегородского областного Законодательного собрания. В следующем году он впервые был избран депутатом Госдумы, входил во фракцию «Союз правых сил», позже его выдвигала партия «Родина», а в 2007 году избирался от «Единой России». Был первым заместителем руководителя фракции.