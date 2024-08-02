В Совфеде ответили на вопрос о лишении полномочий задержанного сенатора

Полномочия сенатора Савельева, задержанного за организацию убийства, истекут осенью. С 2016 года он представляет Тульскую область. Он вошел в число кандидатов от нового главы региона на переизбрание в Совфед

Дмитрий Савельев (Фото: council.gov.ru)

На повестке Совета Федерации нет вопроса о лишении полномочий задержанного за организацию убийства сенатора Дмитрия Савельева, сообщил РБК глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

Савельев стал членом Совфеда 6 октября 2016 года, он представляет Тульскую область. Губернатором в то время был Алексей Дюмин, в этом году ставший помощником президента. В 2021-м Савельев был переназначен, его полномочия истекут в сентябре. Новый глава региона (в статусе врио) Дмитрий Миляев выбрал его в качестве одного из претендентов на пост сенатора от области наряду с Константином Даниловым, руководителем представительства «Ростеха» в Тульской области, и Николаем Воробьевым, спикером Тульской областной Думы.

До прихода в Совфед Савельев 17 лет был депутатом Госдумы, год — депутатом нижегородского Заксобрания (он уроженец этого региона), в 1990-х занимал руководящие должности в нефтяных компаниях.

Сенатора задержали за день до дня рождения — 3 августа ему исполнится 56 лет — на выходе из зала заседания Совфеда. Ранее генпрокурор Игорь Краснов обратился к сенаторам с просьбой лишить его неприкосновенности, и члены Совфеда проголосовали «за». На заседании Савельев назвал свое преследование необоснованным, а факты — сфабрикованными.

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Против сенатора возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 30, п. «з» ч. 2 ст. 105 УК (организация приготовления к убийству). По этой статье грозит наказание до 20 лет лишения свободы.

Следственный комитет сообщил, что Савельев поручил организовать за плату убийство предпринимателя в августе прошлого года, «руководствуясь личной неприязнью» к нему. Он обратился к знакомому, чтобы тот нашел исполнителя. Следователи инсценировали убийство, получив информацию об убийстве, Савельев «передал соучастнику вознаграждение».

Источник РБК, знакомый с материалами уголовного дела, сообщил, что фамилия предпринимателя — Ионов. Он и Савельев делили контроль над финансовым фондом, через который проходили денежные потоки. Ионов находился под арестом, сообщил собеседник. Заказ на его убийство должен был осуществить сотрудник ФСИН, но он обратился в ФСБ.

«Дальше все действия проходили под оперативным контролем федеральной службы — есть запись телефонных переговоров участников заказа, также зафиксирована передача денег», — сообщил источник РБК. По его данным, по уголовному делу проходят два человека, которые были посредниками при передаче денег.