В российском МИДе назвали основную претензию к YouTube

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Главная претензия Москвы к видеохостингу YouTube заключается в произвольной блокировке аккаунтов, риторика которых не устраивает США, заявил заместитель директора департамента информации и печати российского МИДа Андрей Настасьин во время брифинга.

«Основная наша претензия к западным онлайн-платформам вроде YouTube заключается в практикуемой ими произвольной цензуре», — сказал представитель внешнеполитического ведомства.

Хостинг блокирует аккаунты, контент которых противоречит «пропаганде» США, что является нарушением свободы слова, отметил Настасьин. Платформа YouTube ориентируется не на интересы аудитории, а на «политические установки Вашингтона», добавил он.

YouTube принадлежит американской компании Google LLC. С 2020 года сервис массово ограничивает доступ к каналам российских государственных СМИ и отечественных деятелей, которые высказываются в поддержку действий российских властей.

При этом администрация сервиса до сих пор не выполнила требования Роскомнадзора по удалению более 60 тыс. «экстремистских» материалов, подчеркнул представитель МИДа.

24 июля в «Ростелекоме» сообщили об увеличении числа жалоб от абонентов на качество работы YouTube. Там отметили, что ответственность за эти проблемы несет владелец видеохостинга Google. В Кремле заявили, что не планируют блокировать сервис на фоне анонсированного замедления работы видеохостинга.

Ранее в Роскомнадзоре сообщили, что с начала 2024 года YouTube заблокировал 83 российских аккаунта. «Такие действия видеохостинга недопустимы: это акт цензуры», — считает ведомство.