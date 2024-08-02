Лукашенко в шутку пожаловался на неиндексируемую зарплату

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в шутку пожаловался, что ему пять лет не повышают зарплату. Об этом он заявил на церемонии вручения госнаград сотрудникам системы управления делами президента.

Видеозапись с высказыванием белорусского лидера опубликовал телеграм-канал «Пул Первого».

«Почему зарплату мне не повышаете? На одном месте пять лет», — обратился он к ведущему бухгалтеру управделами.

Министр финансов Белоруссии Юрий Селиверстов заявил, что в сентябре 2024 года планируется повысить зарплату некоторым бюджетникам.Так, средняя зарплата врачей должна составить 150% к средней по экономике, учителей — 100%.