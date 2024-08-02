Лукашенко в шутку пожаловался на неиндексируемую зарплату
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в шутку пожаловался, что ему пять лет не повышают зарплату. Об этом он заявил на церемонии вручения госнаград сотрудникам системы управления делами президента.
Видеозапись с высказыванием белорусского лидера опубликовал телеграм-канал «Пул Первого».
«Почему зарплату мне не повышаете? На одном месте пять лет», — обратился он к ведущему бухгалтеру управделами.
Министр финансов Белоруссии Юрий Селиверстов заявил, что в сентябре 2024 года планируется повысить зарплату некоторым бюджетникам.Так, средняя зарплата врачей должна составить 150% к средней по экономике, учителей — 100%.
Эстония ужесточит таможенный контроль на границе с Россией
Экс-журналистку РБК Оксану Гончарову признали виновной в убийстве мужа
Как сторонники Трампа и Харрис относятся к помощи Украине. Инфографика
Турецкие телеканалы сообщают об обмене заключенными между Россией и США
Эксперты оценили рост цен на ремонт квартир в Москве и Санкт-Петербурге
Что изменится в законах о недвижимости и ЖКХ в августе 2024 года
Какие автомобили чаще всего угоняют в России
Состояние богатейших россиян с начала года выросло на $26,2 млрд
Подборка каналов РБК в Telegram