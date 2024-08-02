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Политика ,  
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Медведев назвал Молдавии способ не повторить судьбу Украины

По словам Медведева, в 1946–1947 годах голод затронул не только Молдавию, но и часть других республик СССР. Спикер молдавского парламента назвал голод геноцидом
Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев (Фото: Екатерина Штукина / ТАСС)

Молдавии не следует «играть» с историей, чтобы не «разделить судьбу Украины», заявил зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев. Так он прокомментировал слова спикера молдавского парламента Игоря Гросу, который сказал, что голод в Молдавии в послевоенные 1946–1947 годы необходимо признать геноцидом.

«На Украине путь от формализации «голодоморских сказок» в 2006 году в виде соответствующего закона до создания в 2014 году первого нацистского батальона, а впоследствии полка и бригады «Азов» (признан в России террористической организацией и запрещен. — РБК) занял менее 10 лет», — написал Медведев.

Украина в 2006 году признала голод в начале 1930-х годов геноцидом. Россия не признает голод геноцидом украинцев, указывая, что тогда он затронул многие регионы СССР.

Зампред Совбеза отметил, что после окончания Великой Отечественной войны численность трудоспособного мужского сельского населения в СССР снизилась до уровня 1931 года, а валовая продукция сельского хозяйства сократилась за годы конфликта на 40%. Также в ряде регионов европейской части Советского Союза была сильная засуха, а на востоке были затяжные дожди, что вместе с предыдущими факторами привели к тому, что урожай зерновых в 1947 году оказался на 20 млн т ниже, чем в 1940 году.

Спикер парламента Молдавии предложил признать голод после войны геноцидом
Политика
Фото:arhiva.gov.md

По словам Медведева, от голода люди пострадали не только в Молдавии, но и в РСФСР (в Поволжье, Западной Сибири, на Северном Кавказе), на Украине и в Белоруссии. Он также рассказал, что в ходе «операции 1111» в 1943–1944 годах во время немецко-румынской оккупации Молдавии разграблялось и разрушалось хозяйство. Во время нее в Румынию вывезли практически все промышленное оборудование, и к моменту освобождения Молдавии в 1944 году молдавская промышленность составляла менее 10% от довоенной. Медведев напомнил, что при этом на переплавку отправляли даже рельсы, а у крестьян перед весенним севом 1944 года отбирали сельскохозяйственный инвентарь для вывоза в Румынию.

Гросу говорил, что в парламенте Молдавии идет дискуссия по поводу послевоенного голода. «Есть мнения, что недостаточно иметь только осуждающую декларацию и чтить эти трагические события, но и выйти с такой инициативой», — заявил он.

После окончания Второй мировой войны СССР столкнулся с голодом, который, по разным оценкам, привел к гибели от нескольких сотен тысяч до 1,5 млн человек, в Молдавии — от 70 тыс. до 200 тыс. человек.

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Дмитрий Медведев фото

Дмитрий Медведев

политик, экс-президент, замглавы Совбеза России
14 сентября 1965 года
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