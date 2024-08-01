Семь человек госпитализированы после обрушения дома в Нижнем Тагиле
Семь человек размещены в больницах после обрушения пятиэтажки в Нижнем Тагиле из-за взрыва газа, сообщил журналистам помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов.
По оперативным данным, госпитализированы семь пострадавших, среди них четверо детей, уточнил он.
«Трое пациентов, в том числе один ребенок, — в тяжелом состоянии. Трое детей и один взрослый эвакуированы вертолетом и проходят лечение в больницах Екатеринбурга», — рассказал Кузнецов.
Также, по его информации, медики готовятся перевезти в Екатеринбург еще одного взрослого пострадавшего.
Он заверил, что пациенты получают всю нужную им медицинскую помощь, по необходимости врачи проводят телемедицинские консультации со специалистами федеральных центров Минздрава.
Общую координацию медицинской помощи пострадавшим в Нижнем Тагиле координирует Федеральный центр медицины катастроф министерства, добавил помощник министра.
Взрыв прогремел этим утром. В результате обрушилась центральная часть двух подъездов с первого по пятый этаж. При этом уцелевшая часть дома осталась стоять отдельно от остальной части дома.
Затем в доме произошло повторное обрушение. На кадрах, которые сняли очевидцы, видно, как на втором этаже дома отваливается стена и падает вниз.
Общее число пострадавших, по информации МЧС, — 12 человек, в том числе шестеро детей. Также власти сообщали об одном погибшем.
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