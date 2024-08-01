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Общество ,  
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Семь человек госпитализированы после обрушения дома в Нижнем Тагиле

Фото: Донат Сорокин / ТАСС
Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Семь человек размещены в больницах после обрушения пятиэтажки в Нижнем Тагиле из-за взрыва газа, сообщил журналистам помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов.

По оперативным данным, госпитализированы семь пострадавших, среди них четверо детей, уточнил он.

«Трое пациентов, в том числе один ребенок, — в тяжелом состоянии. Трое детей и один взрослый эвакуированы вертолетом и проходят лечение в больницах Екатеринбурга», — рассказал Кузнецов.

Также, по его информации, медики готовятся перевезти в Екатеринбург еще одного взрослого пострадавшего.

Число пострадавших при обрушении дома в Нижнем Тагиле увеличилось до 12
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Фото:Vladislav_pinaev / Telegram

Он заверил, что пациенты получают всю нужную им медицинскую помощь, по необходимости врачи проводят телемедицинские консультации со специалистами федеральных центров Минздрава.

Общую координацию медицинской помощи пострадавшим в Нижнем Тагиле координирует Федеральный центр медицины катастроф министерства, добавил помощник министра.

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Взрыв прогремел этим утром. В результате обрушилась центральная часть двух подъездов с первого по пятый этаж. При этом уцелевшая часть дома осталась стоять отдельно от остальной части дома.

Затем в доме произошло повторное обрушение. На кадрах, которые сняли очевидцы, видно, как на втором этаже дома отваливается стена и падает вниз.

Общее число пострадавших, по информации МЧС, — 12 человек, в том числе шестеро детей. Также власти сообщали об одном погибшем.

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Нижний Тагил пятиэтажка обрушение госпитализация
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