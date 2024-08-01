В Нижнем Тагиле в обрушившемся доме рухнула часть стены

Во взорвавшемся доме в Нижнем Тагиле произошло новое обрушение

После обрушения подъезда в результате взрыва разрушение дома продолжилось. Трое человек спасены из-под завалов. Предварительно, взорвался газ

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В пятиэтажном жилом доме в Нижнем Тагиле, который обрушился после взрыва газа, произошло повторное обрушение. На кадрах, которые сняли очевидцы, видно, как на втором этаже дома отваливается стена и падает вниз.

Взрыв прогремел этим утром. В результате обрушилась центральная часть одного подъезда с первого по пятый этаж. При этом уцелевшая часть дома осталась стоять отдельно от остальной части дома.

Предварительно, причиной взрыв стал взрыв газа, сообщили РБК в МЧС. «Информации о пострадавших не поступало. Проводится эвакуация жильцов дома», — добавили в ведомстве.

Дом находится по адресу улица Сибирская, дом № 83. Это пятиэтажное панельное здание 1973 года постройки с четырьмя подъездами, следует из данных сервиса «Домклик».

Из-под завалов достали троих человек, пострадали пятеро, сообщил ТАСС. По сведениям Baza, среди спасенных двое детей — трехмесячный младенец и еще один ребенок.