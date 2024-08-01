Спасатели достали второго ребенка из-под завалов в Нижнем Тагиле. Видео
МЧС России опубликовало кадры спасения еще одного ребенка из-под завалов пятиэтажки в Нижнем Тагиле.
Таким образом, по уточненным данным министерства, в Нижнем Тагиле пострадали 12 человек, из них шестеро детей. Погиб по меньшей мере один человек.
Разбором завалов и спасением людей занимаются более 450 специалистов и 75 единиц техники, добавили в МЧС.
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