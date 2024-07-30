Посольство в Венесуэле призвало россиян не выходить на улицу на фоне протестов

Посольство в Венесуэле призвало россиян не выходить на улицу

Российское посольство в Венесуэле рекомендовало находящимся в стране гражданам России соблюдать меры безопасности, сообщает пресс-служба диппредставительства в телеграм-канале. Предупреждение опубликовали на фоне протестов в Каракасе после выборов президента республики.

«Посольство рекомендует <...> воздерживаться от посещения неблагополучных районов, мест массового скопления людей, избегать выхода на улицу», — говорится в сообщении.

Информация о пострадавших в результате акций протеста в столице страны россиянах в посольство не поступала. Сотрудники диппредставительства находятся в безопасности, добавили в ведомстве.

28 июля в Венесуэле состоялись президентские выборы. Национальный избирательный совет (CNE) объявил, что действующий президент Николас Мадуро набрал 51,2% голосов после подсчета 80% голосов, а его основной конкурент — Эдмундо Гонсалес Уррутиа из «Демократической унитарной платформы» (PUD) — 44,2%. Позднее CNE и предвыборный штаб Мадуро объявили о его победе, оппозиция не признала итоги выборов.

К пересмотру результатов выборов призвали несколько стран Латинской Америки, Панама приостановила дипотношения с Венесуэлой, МИД Перу дал венесуэльским дипломатам 72 часа на выезд из страны. Итоги выборов обсудят члены Постоянного совета Организации американских государств.

После подсчета голосов на выборах в Каракасе начались протесты несогласных с результатом граждан. На улицах произошли столкновения между полицией и манифестантами, нескольких человек задержали, на демонстрации прозвучали выстрелы.