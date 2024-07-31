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Политика ,  
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Маск согласился подраться с «диктатором Венесуэлы»

Богатейший человек мира предложил два варианта по итогам боя: либо Мадуро откажется «от своей диктатуры», либо получит билет на Марс. Президент Венесуэлы обвинил Маска в намерении вторгнуться в республику «со своими ракетами»
Илон Маск
Илон Маск (Фото: Apu Gomes / Getty Images)

Мультимиллиардер Илон Маск согласился на предложение президента Венесуэлы Николаса Мадуро выйти на бой, но выразил уверенность, что тот испугается. Бизнесмен опубликовал свой ответ в X.

«Если побеждаю я, он уходит с поста диктатора Венесуэлы. Если он побеждает, я даю ему бесплатный билет на Марс», — предложил Маск.

Он признал, что Мадуро — «крупный парень» и предстоит «настоящая драка».

Публичная перепалка началась во второй половине июля, когда Национальный избирательный совет Венесуэлы провозгласил Мадуро победителем президентских выборов вопреки результатам предварительных опросов и экзитполов, собранных оппозицией.

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Политика
Фото:Maxwell Briceno / Reuters

«Позор диктатору Мадуро», — писал Маск и несколько раз обращал внимание подписчиков на статистику, которая свидетельствовала о победе оппозиции. Мадуро на пресс-конференции назвал бизнесмена заклятым врагом и предположил, что тот желает вторгнуться в Венесуэлу с помощью своих «космических ракет». «Хочешь драться? Давай. Илон Маск, я готов. Я тебя не боюсь, Илон Маск. Давай драться, где хочешь», — предложил политик.

Единственная международная наблюдательная организация, которую допустили на выборы, — Центр Картера — заявила, что не может считать их демократичными, а избирком республики нарушил правила голосования. Там напомнили, что власти Венесуэлы сами пригласили наблюдателей и хвалили Центр Картера. Остальные организации, следившие за выборами, лояльно относятся к правительству и не считаются беспристрастными, отмечает New York Times.

Официальные результаты Мадуро спровоцировали массовые протесты, силовики открыли огонь в воздух, разгоняли демонстрации дубинками и слезоточивым газом. Погибли не менее шести человек, подсчитали правозащитники, которых цитирует Axios. Предыдущие акции оппозиции приводили к жестким репрессиям со стороны силовиков, в том числе в 2017 и 2019 годах.

Мадуро возглавляет Венесуэлу с 2013 года. За это время республика столкнулась с тяжелым экономическим кризисом и эмиграцией 8 млн человек, при общем населении 28 млн человек.

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Маск Илон

Бизнесмен, основатель Tesla и SpaceX
28 июня 1971 года
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