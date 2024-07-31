Страны G7 призвали Венесуэлу опубликовать данные о выборах

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Главы МИД стран «Большой семерки» призвали власти Венесуэлы обнародовать подробные результаты выборов президента, которые состоялись 28 июля. Заявление опубликовано на сайте Министерства иностранных дел Италии.

Отчеты независимых внутренних и международных наблюдателей процедуры вызывают серьезную обеспокоенность, сказано в документе. G7 интересует, как проводилось голосование и возможные допущенные в ходе процедуры нарушения.

«Крайне важно, чтобы результат отражал волю венесуэльского народа. Просим избирательных представителей немедленно поделиться всей информацией с оппозицией и независимыми наблюдателями», — говорится в сообщении.

Главы МИД стран «семерки» также выразили солидарность с участниками акций протестов, которые прошли в Венесуэле после завершения голосования. G7 призывает граждан и власти республики к сдержанности и демократическому решению проблемы.

Выборы президента прошли в Венесуэле 28 июля. Сразу же после полуночи Национальный избирательный совет объявил, что действующий глава государства Николас Мадуро набрал 51,2% голосов, для него новый срок будет третьим. Его основной конкурент Эдмундо Гонсалес Уррутиа из «Демократической унитарной платформы» — 44,2%.

Венесуэльская оппозиция итоги выборов не признала, в стране начались протесты и беспорядки. В Минобороны страны объявили о новой попытке государственного переворота. Соседние страны выразили сомнение в результатах выборов, Венесуэла объявила, что отзывает своих дипломатов из семи латиноамериканских стран. В частности, с Перу республика разорвала дипломатические отношения.