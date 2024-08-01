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Обмен заключенными ,  
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Мать Винника не увидела признаков подготовки к обмену сына

Сюжет
Обмен заключенными
Александр Винник
Александр Винник (Фото: Юрий Малинов / ТАСС)

Россиянин Александр Винник, который находится в заключении в США, ничего не знает о возможном обмене заключенными с Россией. Об этом сообщила «РИА Новости» его мать Вера Винник после телефонного разговора с сыном.

«Александр ничего не говорил, и он ничего не знает. Мы сейчас с ним разговаривали», — сказала Вера Винник.

По ее словам, они разговаривали по телефону вечером 31 июля и утром 1 августа. «Он вчера вечером не говорил ничего, а сегодня утром говорит: «Что, замучили журналисты?» Я сказала, что звонят, пишут. «Он говорит: «А мы здесь сидим, ни сном, ни духом, ничего не ведаем», — уточнила женщина.

Она также добавила, что на пятницу, 2 августа, у Винника запланирована встреча с адвокатом в суде.

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Пол Уилан

Винник был арестован в 2017 году в Греции по запросу США, где его обвинили в создании криптобиржи BTC-e и отмывании через нее $4 млрд. В 2022 году россиянина вывезли из Греции в США. Приговор ему еще не вынесли.

Винника хотели обменять на корреспондента Wall Street Journal (WSJ) Эвана Гершковича, писала газета в мае 2023 года. Накануне Fox News сообщил, что журналиста, которого приговорили к 16 годам колонии по обвинению в шпионаже, могут освободить в рамках обмена в течение суток.

Из-за слухов об обмене адвокат американца Пола Уилана, тоже отбывающего срок в России, попросила проверить его местоположение и состояние здоровья.

Также на днях адвокаты сразу нескольких заключенных в России сообщили, что их подзащитных увезли из колоний и СИЗО, среди них бывший глава муниципального округа Красносельский Илья Яшин и правозащитник Олег Орлов (оба признаны иноагентами).

Кремль не стал комментировать тему о возможной подготовке к обмену заключенными. Член Совета по правам человека Ева Меркачева предположила, что исчезновение нескольких заключенных из колоний может быть связано с их возможным «групповым обменом».

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