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Руководителю «Военторга» грозит до десяти лет лишения свободы за хищения

Руководителю «Военторга», которого 31 июля задержали по делу о хищении денег в особо крупном размере при исполнении госконтрактов для нужд Минобороны, грозит до десяти лет лишения свободы. Это следует из вменяемой ему статьи Уголовного кодекса.

МВД не сообщило имя задержанного. С 2012 года гендиректором компании является Владимир Павлов. По версии следствия, в 2019 году руководитель «Военторга» и сотрудники вместе с соучастниками в Москве, Северной Осетии — Алании, Ставропольском крае, Псковской области и других регионах заключили госконтракты на поставку армейских несессеров. Сумма всех заказов составила около 625 млн руб.

С декабря 2019-го по декабрь 2022 года подозреваемые приобрели продукцию у компаний-производителей через подконтрольные им организации, бенефициаром которых был 41-летний уроженец Северной Осетии. После этого злоумышленники продали это Минобороны, необоснованно увеличив цену товаров на сумму свыше 400 млн руб.

Главе «Военторга» и другим задержанным предъявили обвинения по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса — мошенничество в составе организованной группы либо в особо крупном размере. По ней и грозит до десяти лет лишения свободы.

«Военторг» занимается организацией питания и оказывает другие услуги в сфере бытового обеспечения для Минобороны, других министерств и ведомств. В 2016 году АО стало единственным поставщиком имущества вещевой службы для российской армии.

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Владимир Павлов стал гендиректором «Военторга» в декабре 2012 года. Тогда вокруг компании также разгорелся скандал: исполняющего обязанности главы организации Марину Лопатину уволили после обращения депутата Госдумы Александра Хинштейна к тогдашнему главе Минобороны Сергею Шойгу, который сменил Анатолия Сердюкова после скандала вокруг еще одной компании, связанной с ведомством, — «Оборонсервисом».

Депутат отмечал тогда, что вокруг «Военторга» сложилась тревожная ситуация. Компания задолжала около 4 млрд руб. перед организациями-поставщиками, а сам долг, по мнению Хинштейна, был создан искусственно. В отношении Лопатиной возбудили уголовное дело, ее заподозрили в причастности к хищению 50 млн руб., выплаченных военным ведомством за якобы оказанные агентские услуги. После этого Лопатина покинула Россию, ее местонахождение неизвестно.

В деле фигурировала личность замминистра обороны Дмитрия Булгакова, который тогда был начальником тыла Вооруженных сил России. Как уточнил Forbes, с тех пор как он возглавил Службу тыла в 2008 году — то есть за четыре года, до начала разбирательств с «Военторгом», — стоимость сухих пайков, выданных солдатам, выросла в два раза, а их количество — в три, хотя войска тогда серьезно сократили. Тогда компании, поставлявшие горячее питание военным, обвинили «Военторг» в лоббировании интересов организации «Конкорд». Ее создал основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, компания исполняла контракты на питание для структур Минобороны. Позже ее возглавил Владислав Писаренок.

26 июля 2024 года ФСБ сообщила о задержании Булгакова, в тот же день его арестовали. Следственный комитет уточнил, что против генерала завели «дело коррупционной направленности», не уточнив номер статьи. ТАСС со ссылкой на материалы писал, что его подозревают в растрате в особо крупном размере по ч. 4 ст. 160 Уголовного кодекса. Максимальное наказание по ней — до десяти лет лишения свободы.

В деле Булгакова, помимо других компаний, упоминается и «Военторг». Топ-менеджеры Грязинского пищевого комбината (ГПК), которых арестовали за растрату в особо крупном размере, заключали контракты с «Военторгом» на поставку пайков в армию.

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«Военторг» Дмитрий Булгаков Минобороны госконтракты
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