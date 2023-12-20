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Катастрофа самолета Пригожина ,  
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Принадлежавшую Пригожину компанию «Конкорд» возглавил частный детектив

Принадлежавшую Евгению Пригожину компанию «Конкорд» возглавил частный детектив
Сюжет
Катастрофа самолета Пригожина
С 18 декабря гендиректором «Конкорд кейтеринг» и «Конкорд менеджмент и консалтинг» стал петербуржец Владислав Писаренок. Ранее компании возглавлял Евгений Пригожин; после гибели бизнесмена доверительным управляющим стал его сын
Евгений Пригожин
Евгений Пригожин (Фото: Лев Бородин / ТАСС)

Генеральным директором компаний «Конкорд кейтеринг» и «Конкорд менеджмент и консалтинг», которые учредил бизнесмен и основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин (погиб в авиакатастрофе в августе), стал предприниматель Владислав Писаренок, соответствующие изменения отражены в базах Спарк и ЕГРЮЛ.

Из них следует, что Писаренок возглавил обе компании 18 декабря. Издание The Bell (признано иноагентом), которое обратило внимание на изменения, пишет, что как минимум до 2021 года он был заместителем гендиректора петербургского детективного агентства «Ваш Детектив».

Доверительным управляющим в компаниях с конца ноября значился сын Пригожина Павел; управление перешло сыну бизнесмена по праву наследования. Помимо того, писал летом «Коммерсантъ — Санкт-Петербург», Павлу Пригожину принадлежит 100% акций ООО «Лахта Плаза», ООО «Лахта Парк» и ООО «Лахта Парк Премиум», занимающихся строительством апартаментов и жилых комплексов бизнес-класса; с ним также связывают петербургский бизнес-центр Sinop, помещения в котором снимают структуры «Газпромнефти», передавало издание.

Как расследуют катастрофу самолета Евгения Пригожина
Политика
Фото:Марина Лисцева / Reuters

Согласно информации Спарк, «Конкорд кейтеринг» специализируется на ресторанной деятельности, в том числе по обслуживанию банкетов, и поставке продуктов. Евгений Пригожин значится гендиректором компании с февраля 2018 года. «Конкорд менеджмент и консалтинг» занимается оптовой торговлей, ресторанной деятельностью и строительством, Пригожин возглавлял ее с 2005 по 2016 годы, а затем — с апреля 2018-го.

Пригожин погиб 23 августа при крушении в Тверской области частного самолета, который летел из Москвы в Санкт-Петербург. Всего на борту были десять человек. Президент Владимир Путин, ссылаясь на главу Следственного комитета Александра Бастрыкина, сообщал в начале октября, что внешнего воздействия на самолет не было, а в телах погибших нашли осколки гранаты. В Кремле отмечали, что окончательного доклада об обстоятельствах произошедшего нет.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Евгений Пригожин Конкорд Санкт-Петербург
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Евгений Пригожин фото

Евгений Пригожин

бизнесмен, владелец группы «Конкорд» и ЧВК «Вагнер»

1 июня 1961 года
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