Захарова: Россия будет работать со всеми, кто желает урегулирования на Украине

МИД на усилия Ватикана по Украине заявил о готовности работать со всеми

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Россия будет работать со всеми, кто выступает за урегулирование кризиса на Украине с учетом российских условий, заявила «РИА Новости» официальный представитель МИДа Мария Захарова.

Так она прокомментировала визит госсекретаря Ватикана Пьетро Паролина на Украину, отметив, что его заявления идут в «русле посреднической линии Ватикана». По словам Захаровой, в Москве к словам Паролина относятся со всей серьезностью, рассматривая их как официальную позицию Ватикана.

«Диалог с Ватиканом продолжается. Наша страна готова к взаимодействию со всеми, кто стремится способствовать мирному урегулированию украинского кризиса с учетом известных интересов России и существующих реалий», — отметила представитель МИДа. Однако, уточнила Захарова, на сегодняшний день официальных запросов относительно визита Паролина в Россию в ведомство не поступало.

Паролин приехал на Украину 18 июля, он встретился с местными духовными и светскими властями. О его прибытии, в частности, в Киев сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Он отметил, что власти страны обсудили с кардиналом «установление справедливого мира для Украины, продовольственную безопасность, возвращение пленных».

Госсекретарь Ватикана заверил украинское духовенство и прихожан в том, что папа римский Франциск относится к ним с большой любовью. «Он молится о вас, а также дает конкретные знаки. Мое присутствие здесь, среди вас — это также выражение любви и приверженности папы к вам и ко всей Украине», — отметил кардинал.

Москва выдвигает требования снять международные санкции, вывести украинские войска из Донбасса, Херсонской и Запорожской областей, отказаться от территориальных претензий на Крым, Донбасс, Херсонскую и Запорожскую области, отказаться от вступления в НАТО. Представители российских властей неоднократно заявляли, что без соблюдения этих условий договориться о мире не получится.

Российские требования в Киеве назвали ультиматумом. Киев также заявляет о готовности к переговорам, но на основе принципов международного права.