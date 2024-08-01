Telegraph узнал, что Украина уже применила F-16 в качестве ПВО

Украина получила небольшое количество F-16 и использовала истребители для противовоздушной обороны, пишет The Telegraph. В Киеве и Вашингтоне не подтвердили, что самолеты уже в распоряжении ВСУ

Фото: Ezra Acayan / Getty Images

Украина совершила первые боевые вылеты на западных истребителях F-16, сообщает The Telegraph. По данным издания, самолеты использовались в качестве средств противовоздушной обороны.

Представитель Воздушных сил ВСУ не стал этого отрицать, пишет газета.

Украина пока официально не подтверждала прибытие в страну первых F-16, о чем писал Bloomberg. В Белом доме США также не стали комментировать эти данные, но отметили, что истребители будут готовы к полетам на Украине к концу лета.

По данным агентства, в партию вошло небольшое число самолетов. В 2024-м Киев рассчитывает получить 20 истребителей, а всего Украине обещаны 79 F-16 из Бельгии, Дании, Норвегии и Нидерландов. The Washington Post писала, что первые самолеты будут использоваться для усиления воздушной обороны, например, для поражения ракет и беспилотников, а не нанесения ударов по российским позициям, и вряд ли будут задействованы слишком близко к линии фронта.

Самолеты будут оснащены ракетами класса «воздух — воздух» AMRAAM, «воздух — земля» AGM-88 HARM, «воздух — воздух» малой дальности AIM-9X и комплектами высокоточного наведения для бомб Joint Direct Attack Munition, сообщала The Washington Post.

Власти России осуждают передачу оружия и военной техники Украине. Президент Владимир Путин назвал поставку Киеву F-16 грубым нарушением международных обязательств со стороны стран Запада. МИД России в конце мая предупредил, что Москва будет рассматривать любые модификации полученных Украиной истребителей в качестве носителей ядерного оружия.