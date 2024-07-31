Захарова заявила о перспективе прямого столкновения ядерных держав
Действия стран Запада против России являются гибридной войной, которая может привести к прямому конфликту между ядерными державами, заявила «РИА Новости» официальный представитель МИД России Мария Захарова.
По ее словам, НАТО во главе с США расширяли свое влияние на постсоветском пространстве «в ущерб коренным интересам безопасности России».
Однако они инициировали гибридную войну, когда получили отпор со стороны Москвы. Их цель — стратегическое поражение России на поле боя.
«Подобные действия могут привести к прямому столкновению ядерных держав», — заключила Захарова.
В июне 2024 года замглавы МИДа Сергей Рябков на «Примаковских чтениях» заявил, что западные страны недооценивают готовность России «постоять за себя и обеспечить в любой ситуации собственные интересы».
«Не хочется даже предполагать, что эта недооценка может приобрести трагический и фатальный характер», — признался дипломат.
Участники дискуссии пришли к выводу о высоких рисках прямого вооруженного столкновения, в том числе ядерных держав, продолжил он: «Есть вопросы относительно того, как работает классическая концепция ядерного сдерживания. Мы пришли к выводу, что надо думать, что дальше и как минимизировать риски прямого столкновения».
По словам Рябкова, «оппоненты [России] выдвигают заведомо неприемлемые условия» для диалога — они предлагают вернуться к диалогу «по лекалам, на тех площадках и в тех форматах», как он шел «до начала нынешней фазы острейшего кризиса» в отношениях России и Запада.
«Такого быть не может», — резюмировал замминистра.
Павел Дуров заявил, что является биологическим отцом более чем 100 детей
Спрос на дальневосточный гектар вырос на треть
Лучшие винные бары России по версии самих сомелье
Россияне стали больше думать о здоровом питании
Raiffeisenbank раскрыл целевую бизнес-модель для «дочки» в России
Польша предложила Венгрии выйти из ЕС и НАТО
Трамп назвал позором церемонию открытия Олимпиады в Париже
«Яндекс» впервые в своей истории выплатит дивиденды
Читайте официальный канал РБК