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Политика ,  
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Захарова заявила о перспективе прямого столкновения ядерных держав

Фото: Global Look Press
Фото: Global Look Press

Действия стран Запада против России являются гибридной войной, которая может привести к прямому конфликту между ядерными державами, заявила «РИА Новости» официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По ее словам, НАТО во главе с США расширяли свое влияние на постсоветском пространстве «в ущерб коренным интересам безопасности России».

Однако они инициировали гибридную войну, когда получили отпор со стороны Москвы. Их цель — стратегическое поражение России на поле боя.

«Подобные действия могут привести к прямому столкновению ядерных держав», — заключила Захарова.

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Сергей Рябков

В июне 2024 года замглавы МИДа Сергей Рябков на «Примаковских чтениях» заявил, что западные страны недооценивают готовность России «постоять за себя и обеспечить в любой ситуации собственные интересы».

«Не хочется даже предполагать, что эта недооценка может приобрести трагический и фатальный характер», — признался дипломат.

Участники дискуссии пришли к выводу о высоких рисках прямого вооруженного столкновения, в том числе ядерных держав, продолжил он: «Есть вопросы относительно того, как работает классическая концепция ядерного сдерживания. Мы пришли к выводу, что надо думать, что дальше и как минимизировать риски прямого столкновения».

По словам Рябкова, «оппоненты [России] выдвигают заведомо неприемлемые условия» для диалога — они предлагают вернуться к диалогу «по лекалам, на тех площадках и в тех форматах», как он шел «до начала нынешней фазы острейшего кризиса» в отношениях России и Запада.

«Такого быть не может», — резюмировал замминистра.

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Мария Захарова МИД ядерное оружие НАТО
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Мария Захарова

официальный представитель МИД России
24 декабря 1975 года
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