В России вступил в силу запрет на экспорт бензина

1 августа в России вступил в силу запрет экспорта бензина, который продлится до октября 2024 года включительно.

О принципиальном решении ограничить экспорт бензина из России заявил 31 июля первый заместитель министра энергетики Павел Сорокин. Запрета на экспорт дизельного топлива, по его словам, не требуется.

Временный запрет на экспорт бензина вводили с 1 марта по 31 августа в качестве превентивной меры на период высокого летнего спроса. Запрет не распространялся на поставки по международным соглашениям в страны ЕАЭС, но с 20 мая по конец июня эмбарго приостановили.

Кроме того, право на экспорт получили только производители бензина, а для серых экспортеров (непроизводителей) запрет сохранился. В конце июня экспорт разрешили еще на месяц — на июль.