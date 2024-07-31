 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Кремль оценил усилия Индонезии по урегулированию конфликта с Украиной

Сюжет
Военная операция на Украине
Владимир Путин и&nbsp;Прабово Субианто
Владимир Путин и Прабово Субианто (Фото: Максим Шеметов / Reuters)

Россия ценит усилия Индонезии по урегулированию кризиса на Украине, но дипломатического выхода из ситуации пока не видит. Об этом заявил в комментарии телеканалу «Россия 1» пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В среду в Москве прошли российско-индонезийские переговоры. Владимир Путин поздравил Прабово Субианто с избранием на должность президента Республики Индонезия.

«Россия открыта для дипломатического пути урегулирования, но мы видим, что, к сожалению, в настоящий момент такой взаимности нет с украинской стороны», — сказал Песков по завершении встречи глав двух государств (цитата по ТАСС).

Тем не менее Москва высоко ценит «вот эти усилия индонезийских партнеров».

Президент Индонезии счел возможными прямые рейсы «Аэрофлота» на Бали
Политика
Фото:Алексей Смышляев / Global Look Press

В начале июня 2023 года Субианто призвал к мирным переговорам по Украине. Он предложил сторонам прекратить огонь и создать демилитаризованную зону, где будут размещены миротворческие силы ООН. Кроме того, ООН должна организовать референдум, «чтобы объективно выяснить пожелания большинства жителей различных спорных районов», добавил Субианто.

На это официальный представитель украинского МИДа Олег Николенко сказал, что этот план не сработает.

В МИД России, в свою очередь, тогда заявляли, что урегулирование возможно при прекращении боевых действий украинскими военными, остановке поставок оружия Западом и отказе Киева от вступления в НАТО и Европейский союз.

Госдума приняла закон о запрете продажи энергетиков несовершеннолетним

В России снизилась доля людей с нормальным весом

Турецкий экспорт в Россию за полугодие упал на 28%

Ирина Винер назвала свою преемницу в федерации художественной гимнастики

Власти продлили IT-ипотеку и изменили ее условия

США приостанавливают программу помощи Грузии

Охват YouTube в России на фоне замедления сервиса продолжил расти

В Госдуме заявили, что биткоины можно будет обменять на цифровые рубли

Подборка каналов РБК в Telegram
Теги
Персоны
Дмитрий Песков Индонезия Украина
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
Материалы по теме
Встреча Путина с избранным президентом Индонезии. Видео
Политика
Лавров пообещал индонезийской коллеге прислать брошь как у Захаровой
Политика
Индонезия впервые более чем за 10 лет решила купить российскую нефть
Экономика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 1 августа
EUR ЦБ: 93,51 (+0,22) Инвестиции, 17:30 Курс доллара на 1 августа
USD ЦБ: 86,11 (-0,22) Инвестиции, 17:30
Как беспорядки в Саутпорте могут повлиять на политику кабинета СтармераПолитика, 22:21
Надаль и Алькарас вылетели из парного турнира ОлимпиадыСпорт, 22:09
Суд Гвинеи приговорил экс-лидера хунты к 20 годам заключенияПолитика, 22:05
В Грузии связали снижение числа новых компаний с оттоком россиянПолитика, 21:56
В Нюрнберге нашли массовое захоронение жертв чумы XVII векаОбщество, 21:38
Маск согласился подраться с «диктатором Венесуэлы»Политика, 21:35
Футболист немецкого клуба утонул в 16 летСпорт, 21:31
Здоровый сон: как легче засыпать и просыпаться
Интенсив РБК Pro поможет улучшить качество сна и восстановить режим
Подробнее
Даниил Медведев не пробился в четвертьфинал. Что происходит на ОлимпиадеСпорт, 21:30
Почему сокращается торговля России с ТурциейЭкономика, 21:29
В США не сочли убийство Хании препятствием к сделке по сектору ГазаПолитика, 21:22
ФРС сохранила ставку на уровне 5,25–5,5% годовых восьмой раз подрядИнвестиции, 21:11
Кремль оценил усилия Индонезии по урегулированию конфликта с УкраинойПолитика, 21:10
Военная операция на Украине. ОнлайнПолитика, 21:10
В районе холма Монте-Марио в Риме начался пожар. ВидеоПолитика, 21:08