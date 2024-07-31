Кремль оценил усилия Индонезии по урегулированию конфликта с Украиной
Россия ценит усилия Индонезии по урегулированию кризиса на Украине, но дипломатического выхода из ситуации пока не видит. Об этом заявил в комментарии телеканалу «Россия 1» пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
В среду в Москве прошли российско-индонезийские переговоры. Владимир Путин поздравил Прабово Субианто с избранием на должность президента Республики Индонезия.
«Россия открыта для дипломатического пути урегулирования, но мы видим, что, к сожалению, в настоящий момент такой взаимности нет с украинской стороны», — сказал Песков по завершении встречи глав двух государств (цитата по ТАСС).
Тем не менее Москва высоко ценит «вот эти усилия индонезийских партнеров».
В начале июня 2023 года Субианто призвал к мирным переговорам по Украине. Он предложил сторонам прекратить огонь и создать демилитаризованную зону, где будут размещены миротворческие силы ООН. Кроме того, ООН должна организовать референдум, «чтобы объективно выяснить пожелания большинства жителей различных спорных районов», добавил Субианто.
На это официальный представитель украинского МИДа Олег Николенко сказал, что этот план не сработает.
В МИД России, в свою очередь, тогда заявляли, что урегулирование возможно при прекращении боевых действий украинскими военными, остановке поставок оружия Западом и отказе Киева от вступления в НАТО и Европейский союз.
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