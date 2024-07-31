Президент Индонезии счел возможными прямые рейсы «Аэрофлота» на Бали

«Аэрофлот» может совершать прямые рейсы на Бали, Джакарта поддерживает такую возможность и для других российских авиакомпаний, заявил президент Индонезии. Переговоры о возобновлении авиасообщения ведутся с июня 2022-го

Фото: Алексей Смышляев / Global Look Press

«Аэрофлот» может совершать прямые рейсы на Бали, Джакарта также не против предоставить такую возможность другим российским авиакомпаниям, заявил избранный президент Индонезии, министр обороны Прабово Субианто во время визита в Москву. Трансляцию его переговоров с президентом России Владимиром Путиным вел РБК.

«Аэрофлот» может совершать прямые рейсы на Бали, и мы также приветствуем тот факт, что Россия открыла там генеральное консульство. Мы также поддерживаем возможность прямых рейсов не только «Аэрофлота», но и других авиакомпаний», — сказал он.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу «Аэрофлота».

Субианто прибыл в Москву 31 июля. После переговоров с Путиным он планирует также встретиться с министром обороны России Андреем Белоусовым.

Возможность возобновления авиасообщения между Москвой и Бали Путин обсуждал с экс-президентом Индонезии Джоко Видодо в июне 2022 года. В марте 2024-го губернатор острова Ваян Костер призвал к отмене упрощенного порядка выдачи виз для граждан России и Украины из-за массовых жалоб на «злоупотребления гостеприимством» — вытеснение с рынка труда местных жителей.

Ранее «Аэрофлот» анонсировал возобновление рейсов из Москвы в индийский штат Гоа с 1 октября. Как уточняли в Ассоциации туроператоров России (АТОР), стоимость туров туда начинается от 140 тыс. руб. Спрос на них в прошлом зимнем сезоне оказался ниже ожидаемого из-за более развитого сервиса в Таиланде и Шри-Ланке, дорогих авиабилетов и визовых правил. В АТОР прогнозировали, что в нынешний летний сезон большинство россиян будут отдыхать в Турции, Абхазии, ОАЭ, Египте и Таиланде.

После начала военной операции на Украине «Аэрофлот» отменил все международные рейсы. Исключением стала Белоруссия. Согласно данным на сайте авиакомпании, сейчас осуществляются рейсы в ОАЭ, Турцию, Казахстан, Азербайджан, Таиланд, Киргизию, Узбекистан, Китай, Армению, Египет, Шри-Ланку, на Мальдивы, в Белоруссию, Индию, на Сейшельские острова и в Иран.