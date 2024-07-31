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Война Израиля с ХАМАС ,  
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В армии Израиля не стали комментировать смерть главы политбюро ХАМАС

Сюжет
Война Израиля с ХАМАС

Представители армии Израиля отказались комментировать гибель главы политбюро палестинской группировки ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране, сообщает CNN.

Израильские военные «не реагируют на сообщения иностранных СМИ» о его смерти, пишет CNN, цитируя заявление представителей армии.

О смерти Хании и одного из его телохранителей после атаки на их резиденцию сообщило утром 31 июля агентство Mehr со ссылкой на заявление Корпуса стражей исламской революции Ирана.

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Накануне Хания участвовал в церемонии инаугурации нового президента Ирана Масуда Пезешкиана. В ХАМАС назвали нападение «вероломным» и обвинили в нем «сионистов».

Штаб-квартира политического крыла ХАМАС с 2012 года находится в столице Катара Дохе, там же живет Исмаил Хания. Однако в июне портал The National News со ссылкой на иракских дипломатов писал, что руководство группировки переехало в Ирак.

Как отмечает CNN, глава политбюро отвечал за международные отношения группировки и был одним из ключевых посредников в переговорах по прекращению огня и освобождению заложников.

В апреле Хания рассказал, что после авиаудара Израиля по сектору Газа погибли трое его сыновей и несколько внуков.

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