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Военная операция на Украине ,  
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ТАСС узнал о признании подрывника из Рязани в атаке на аэродром Дягилево

ТАСС: подрывник из Рязани Сидики признал вину в атаке на аэродром Дягилево
Сюжет
Военная операция на Украине

Гражданин России и Италии Руслан Сидики, которого обвиняют в подрыве железнодорожного полотна в Рязанской области в 2023 году, признался в атаке на военный аэродром Дягилево, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

По данным собеседников агентства, Сидики атаковал аэродром с помощью четырех квадрокоптеров, которые сам изготовил по чертежам Главного управления разведки Украины. «Он подробно рассказал следствию детали своей атаки и также, как и с подрывом поезда, раскаялся в содеянном», — уточнил собеседник.

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Сидики — уроженец Рязани, сообщил ранее источник РБК. ФСБ называла его жителем Рязанской области, имеющим гражданство России и Италии. По данным спецслужбы, в феврале 2023 года, когда он находился в Стамбуле, его завербовала украинская разведка. Как уточнил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, за преступную деятельность ГУР пообещало Сидики подданство Великобритании и $15 тыс.

5 декабря 2022 года средства ПВО перехватили беспилотник в районе аэродрома Дягилево в Рязанской области. Тогда погибли трое военных, четверо получили ранения.

Авиабаза Дягилево расположена на западной окраине Рязани, рядом с ней находится 360-й Авиационный ремонтный завод. На авиабазе, в частности, функционирует 43-й Центр боевого применения и переучивания летного состава (авиационного персонала дальней авиации) и дислоцированы самолеты-заправщики Ил-76.

В ноябре 2023 года Сидики, по мнению ФСБ, подорвал железную дорогу в Рязанской области, в результате с рельсов сошли 19 вагонов с минеральными удобрениями. В РЖД оценили ущерб в 30 млн руб.

В декабре того же года мужчину заключили под стражу. 26 июля 2024 года суд в Москве продлил ему арест до октября.

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Теги
Рязанская область аэродром Украина беспилотники
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