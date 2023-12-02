Суд арестовал жителя Рязанской области за теракт на железной дороге

Руслан Сидики (Фото: moscowcourts / Telegram)

Дорогомиловский суд Москвы отправил под стражу россиянина Руслана Сидики за совершение теракта на железной дороге, в результате которого грузовой поезд сошел с рельсов. Об этом сообщила пресс-служба столичных судов.

Сидики обвиняли по ч. 2 ст. 205 УК (теракт, совершенный группой лиц по предварительному сговору, повлекший причинение тяжкого имущественного ущерба) и ч. 3 ст. 221.1 УК (незаконное ношение взрывчатых веществ группой лиц по предварительному сговору). По первой статье ему грозит до 20 лет лишения свободы, по второй — до 12 лет. Суд отправил Сидики в СИЗО до 30 января 2024 года.

В ноябре 2023 года Сидики и неустановленные лица заложили взрывные устройства на железнодорожном полотне, говорится в сообщении пресс-службы. В результате с рельсов сошел грузовой состав. Ущерб компании РЖД оценили в 30 млн руб.

Сидики — уроженец Рязани, сообщил ранее источник РБК. ФСБ называла его жителем Рязанской области, имеющим гражданство России и Италии. По данным службы, в феврале, когда он находился в Стамбуле, его завербовала украинская разведка.

В ноябре россиянин, как утверждает ФСБ, подорвал железную дорогу в Рязанской области, в результате с рельсов сошли 19 вагонов с минеральными удобрениями. Он же в июле с помощью беспилотников атаковал военный аэродром Дягилево в Рязани.