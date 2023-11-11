Последствия подрыва путей в Рязанской области. Видео

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В Рязанской области в результате взрыва на железнодорожных путях с рельс сошли вагоны грузового состава, перевозившего минеральные удобрения.

Инцидент произошел на перегоне Рыбное — Блок пост. В Московской железной дороге заверили, что инцидент не повредит экологии, а также расписанию пассажирских поездов и электричек. На место схода направлены восстановительные поезда. В РЖД сформировали штаб для координации действий по ликвидации последствий.

Губернатор Рязанской области Павел Малков уточнил, что с рельсов сошли 19 вагонов. «Пострадавших нет. Задержки движения нет, ветка тупиковая. Поручил региональным органам оказать всю необходимую помощь РЖД для ликвидации последствий инцидента», — написал он в телеграм-канале.