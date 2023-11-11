 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Последствия подрыва путей в Рязанской области. Видео

Появились кадры с места подрыва железнодорожных путей в Рязанской области

Последствия подрыва путей в Рязанской области. Видео
Video

В Рязанской области в результате взрыва на железнодорожных путях с рельс сошли вагоны грузового состава, перевозившего минеральные удобрения.

Инцидент произошел на перегоне Рыбное — Блок пост. В Московской железной дороге заверили, что инцидент не повредит экологии, а также расписанию пассажирских поездов и электричек. На место схода направлены восстановительные поезда. В РЖД сформировали штаб для координации действий по ликвидации последствий.

Губернатор Рязанской области Павел Малков уточнил, что с рельсов сошли 19 вагонов. «Пострадавших нет. Задержки движения нет, ветка тупиковая. Поручил региональным органам оказать всю необходимую помощь РЖД для ликвидации последствий инцидента», — написал он в телеграм-канале.

Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Конференция

SberProTech 2023 - II конференция партнёров Сбера по цифровой трансформации бизнеса

СберПро Медиа Промышленность

Как восстанавливается рынок полимеров в России

СберПро Медиа Недвижимость

На пике. Тренды и вызовы рынка жилой недвижимости

СберПро Медиа Интересное

Цифровая поликлиника: новые профессии в здравоохранении

СберПро Медиа Интересное

Личный трек. Карьерные стратегии для «белых воротничков»

СберПро Медиа Разработка

Навигатор по цифровым решениям

СберПро Медиа Интересное

Луч света. Что такое Li-Fi и чем он лучше Wi-Fi

СберПро Медиа АПК

Умный фермер. Какие задачи аграриев решает искусственный интеллект

СберПро Медиа Интересное

Двойники в сетях: как цифровизация меняет энергетику России

СберПро Медиа Туризм

«Все захотели заниматься туризмом»: барометр отрасли

Реклама, ПАО Сбербанк

Теги
Рязанская область взрыв диверсия железнодорожная катастрофа
Материалы по теме
Причиной схода вагонов с путей в Рязанской области стал взрыв
Общество
В Рязанской области грузовой состав сошел с путей после взрыва
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 11 ноября
EUR ЦБ: 98,32 (-0,09) Инвестиции, 10 ноя, 16:31 Курс доллара на 11 ноября
USD ЦБ: 92,05 (+0,13) Инвестиции, 10 ноя, 16:31
Валиева выиграла короткую программу на четвертом этапе Гран-при России Спорт, 16:40
«Мафиози» современного искусства: кто диктует цены на рынке РБК и СберПервый, 16:35
Захарова предположила, что ЕС засчитал победу России на Украине Политика, 16:32
Эрдоган призвал МУС и ООН «расследовать преступления» Израиля в Газе Политика, 16:15
Пугачева ответила «клеветникам и недоличностям» Политика, 16:10
Как выбрать зимнюю резину: полное руководство и советы эксперта РБК Autonews, 16:06
Продукты с интеллектом: как нейросеть внедряется в пищепром Национальные проекты, 16:05
Абонемент на интенсивы — новая опция РБК Pro
Прокачивайте навыки каждый месяц и платите меньше
Подробнее
Как заработать на «облачном» тренде. Пять реальных кейсов РБК и Yandex Cloud, 16:05
Цифровая стройка: как данные помогают создавать промышленные объекты Тренды, 16:05
«Крылья Советов» продлили безвыигрышную серию «Урала» в РПЛ до 10 матчей Спорт, 16:01
Хорватский министр обороны тяжело пострадал в ДТП на встречке Общество, 16:01
ЦСКА на последних секундах упустил победу в матче с «Факелом» Спорт, 15:55
В Исландии ввели чрезвычайное положение из-за вулкана Рейкьянес Общество, 15:54
Последствия подрыва путей в Рязанской области. Видео Общество, 15:51