ТАСС узнал, что ГУР пообещало подрывнику железной дороги под Рязанью
Подданство Великобритании пообещало Главное управление разведки (ГУР) Украины россиянину Руслану Сидики, которого судят за подрыв железнодорожного полотна в Рязанской области. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.
По мнению российских властей, с помощью подданства Сидики собирался скрыться на территории одной из европейских стран. Как следует из материалов дела, украинские спецслужбы перевели $15 тыс. на счет мужчины в один из английских банков, однако позже выяснилось, что это неправда.
«В ходе обеспечительных мер выяснилось, что у «несостоявшегося англичанина» никаких счетов за границей обнаружено не было. А вот его имущество и счета в России арестованы», — уточнили в правоохранительных органах.
Росфинмониторинг внес Сидики в перечень экстремистов и террористов.
Сидики — уроженец Рязани, сообщил ранее источник РБК. ФСБ называла его жителем Рязанской области, имеющим гражданство России и Италии. По данным спецслужбы, в феврале 2023 года, когда он находился в Стамбуле, его завербовала украинская разведка.
В ноябре 2023 года Сидики, как утверждает ФСБ, подорвал железную дорогу в Рязанской области, в результате с рельсов сошли 19 вагонов с минеральными удобрениями. В РЖД оценили ущерб в 30 млн руб. Сидики рассказал, что за теракт ему пообещали $15 тыс.
Мужчину обвинили в прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности, совершении теракта, покушении на совершение еще одного теракта, подготовку к третьему теракту — все в составе группы лиц. Еще Сидики обвиняют по трем эпизодам незаконного изготовления взрывных устройств.
В декабре 2023 года мужчину заключили под стражу. 26 июля 2024 года суд в Москве продлил ему арест до октября.
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