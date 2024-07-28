LBCI узнал, каким будет ответ Израиля на атаку «Хезболлы» по Голанам

Вечером 27 июля северный район Голанских высот подвергся ракетному обстрелу, в результате которого погибли 12 израильских детей. Источник ливанского LBCI узнал, что ответный удар ЦАХАЛ будет носить ограниченный характер

Фото: Ammar Awad / Reuters

Израильские власти уже приняли решение об ответном ударе по Ливану в связи с субботней атакой на Голанские высоты, однако этот удар будет носить ограниченный характер, сообщает ливанский телеканал LBCI со ссылкой на источник.

«В настоящее время ведется работа по ограничению его [удара] размера и местоположения и избеганию крупных городов, где наблюдается перенаселенность, включая Бейрут», — сказал собеседник телеканала.

По его словам, такие действия означают, что ответный удар не принудит «Хезболлу» к «серьезному ответу».

На этом фоне ливанская авиакомпания Middle East Airlines перенесла более десятка рейсов в Бейрут и из него. Кроме того, Бельгия, Франция, Канада, Швеция, Саудовская Аравия и Норвегия призвали своих граждан немедленно покинуть Ливан и Израиль.

Вечером 27 июля район Мадждаль-Шамс на севере Голанских высот подвергся ракетному обстрелу. В результате погибли 12 человек — в основном дети и подростки, которые в момент атаки находились на футбольном поле. Израильская сторона сообщила, что ракета была выпущена со стороны Ливана, из района к северу от ливанской деревни Шебаа, а за нападением стоит «Хезболла». Ракету идентифицировали как иранскую Falaq-1, которая есть на вооружении группировки.

Представитель «Хезболлы» Мохаммед Афиф заявил Associated Press, что группировка «категорически отрицает» причастность к нападению на Мадждаль-Шамс. По его словам, целью обстрелов стали израильские военные объекты, а атаку осуществили в ответ на израильские авиаудары по деревням на юге Ливана.

В то же время министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац обвинил «Хезболлу» в пересечении всех красных линий и предупредил о близости полномасштабной войны с группировкой. Ранее сегодня официальный представитель израильского внешнеполитического ведомства Орен Марморштейн заявил, что у Ливана есть «последний шанс» для предотвращения полномасштабной войны — это вывод сил шиитского движения «Хезболла» южнее реки Литани, согласно резолюции СБ ООН 1701.