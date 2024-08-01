 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Новые законы в России ,  
0 

В России заработал порядок наследования цифровых рублей

Сюжет
Новые законы в России
Фото: Владимир Баранов / Global Look Press
Фото: Владимир Баранов / Global Look Press

В России с 1 августа вступил в силу порядок завещания и наследования прав на национальную электронную валюту — цифровой рубль.

Соответствующие поправки в Гражданский кодекс были внесены еще летом 2023 года, часть из них заработала ранее, часть — в этом году. Так, новыми нормами предусматривается возможность завещания прав на цифровые рубли, в том числе с помощью завещательных распоряжений.

Эти права могут свободно отчуждаться или переходить от одного лица к другому в порядке универсального правопреемства, то есть через наследование или реорганизацию юрлица, если они каким-либо образом не ограничены в обороте.

Порядок завещательных распоряжений — отдельного вида завещания денег на счетах в банке — определяет правительство по согласованию с Банком России. Как указано в законе, кредитные учреждения, где на счетах лежат деньги наследодателя, а также Центробанк при наличии цифровых рублей обязаны выдать их тому, кто предоставит соответствующее постановление нотариуса.

Больше половины россиян не поняли, для чего нужен цифровой рубль
Финансы
Фото:Александр Кряжев / РИА Новости

По мнению президента России Владимира Путина, цифровой рубль в рамках пилотного проекта уже доказал свою эффективность, следует переходить к более масштабному введению этой валюты в хозяйственную деятельность и финансы в стране.

Банк России с 1 сентября расширит пилот цифрового рубля на реальных клиентах с реальными деньгами, сообщила первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова на Финансовом конгрессе. Она считает, что цифровой рубль будет очень активно развиваться во втором полугодии 2024 года и в следующем году.

Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина обещала, что никого не будут «насильно загонять» в цифровой рубль, это добровольная, дополнительная возможность для людей. Она допустила, что массовое внедрение третьей формы национальной валюты начнется в 2025 году.

Госдума приняла закон о запрете продажи энергетиков несовершеннолетним

В России снизилась доля людей с нормальным весом

Турецкий экспорт в Россию за полугодие упал на 28%

Ирина Винер назвала свою преемницу в федерации художественной гимнастики

Власти продлили IT-ипотеку и изменили ее условия

США приостанавливают программу помощи Грузии

Охват YouTube в России на фоне замедления сервиса продолжил расти

В Госдуме заявили, что биткоины можно будет обменять на цифровые рубли

Подборка каналов РБК в Telegram
Теги
Персоны
цифровой рубль наследование законы
Эльвира Набиуллина фото

Эльвира Набиуллина

экономист, председатель Центробанка
29 октября 1963 года
Материалы по теме
Как цифровизация помогает повышать производительность труда
Бизнес
ЦБ расширит тестирование цифрового рубля с сентября
Финансы
Путин поддержал широкое внедрение цифрового рубля
Финансы
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 1 августа
EUR ЦБ: 93,51 (+0,22) Инвестиции, 31 июл, 17:30 Курс доллара на 1 августа
USD ЦБ: 86,11 (-0,22) Инвестиции, 31 июл, 17:30
В Турции пропалестинские демонстранты разгромили Starbucks и Burger KingПолитика, 01:28
Полянский назвал убийство лидера ХАМАС попыткой втянуть Иран в конфликтПолитика, 01:12
В результате атаки дрона в Белгородской области загорелась крыша домаПолитика, 01:11
В Минздраве назвали три критических последствия недосыпаОбщество, 00:44
Иранский военный советник погиб при авиаударе Израиля по БейрутуПолитика, 00:39
Telegraph узнал, что Украина уже применила F-16 в качестве ПВОПолитика, 00:03
Совбез ООН начал экстренное заседание из-за убийства лидера ХАМАСПолитика, 00:03
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
АКРА оценило влияние изменения налогов на экономикуЭкономика, 00:01
В России заработал порядок наследования цифровых рублейФинансы, 00:00
Миранчук будет играть в Америке. Кто еще из россиян играл в MLSСпорт, 00:00
«Краснодар» обыграл ЦСКА в Кубке России, одержав первую победу в сезонеСпорт, 31 июл, 23:51
Россиянка взяла серебряную медаль. Что происходит на ОлимпиадеСпорт, 31 июл, 23:40
Белый дом заявил, что Украина может применить F-16 до конца летаПолитика, 31 июл, 23:34
Time рассказал о прохладных отношениях между Харрис и ЗеленскимПолитика, 31 июл, 23:25