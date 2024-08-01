В России заработал порядок наследования цифровых рублей

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В России с 1 августа вступил в силу порядок завещания и наследования прав на национальную электронную валюту — цифровой рубль.

Соответствующие поправки в Гражданский кодекс были внесены еще летом 2023 года, часть из них заработала ранее, часть — в этом году. Так, новыми нормами предусматривается возможность завещания прав на цифровые рубли, в том числе с помощью завещательных распоряжений.

Эти права могут свободно отчуждаться или переходить от одного лица к другому в порядке универсального правопреемства, то есть через наследование или реорганизацию юрлица, если они каким-либо образом не ограничены в обороте.

Порядок завещательных распоряжений — отдельного вида завещания денег на счетах в банке — определяет правительство по согласованию с Банком России. Как указано в законе, кредитные учреждения, где на счетах лежат деньги наследодателя, а также Центробанк при наличии цифровых рублей обязаны выдать их тому, кто предоставит соответствующее постановление нотариуса.

По мнению президента России Владимира Путина, цифровой рубль в рамках пилотного проекта уже доказал свою эффективность, следует переходить к более масштабному введению этой валюты в хозяйственную деятельность и финансы в стране.

Банк России с 1 сентября расширит пилот цифрового рубля на реальных клиентах с реальными деньгами, сообщила первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова на Финансовом конгрессе. Она считает, что цифровой рубль будет очень активно развиваться во втором полугодии 2024 года и в следующем году.

Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина обещала, что никого не будут «насильно загонять» в цифровой рубль, это добровольная, дополнительная возможность для людей. Она допустила, что массовое внедрение третьей формы национальной валюты начнется в 2025 году.