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Финансы ,  
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Путин поддержал широкое внедрение цифрового рубля

Путин поддержал широкое внедрение цифрового рубля
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Цифровой рубль в рамках пилотного проекта в России доказал свою эффективность, следует переходить к более масштабному введению этой валюты в хозяйственную деятельность и финансы в стране, заявил президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

Глава государства напомнил, что в проекте, запущенном Центробанком в августе 2023 года, приняли участие 12 банков, 600 физических лиц и 22 торгово-сервисных предприятия из 11 городов. Путин отметил, что платформа цифрового рубля в рамках «пилота» показала свою работоспособность и функциональность.

«Теперь нужно сделать следующий шаг, а именно перейти к более широкому, полномасштабному внедрению цифрового рубля в экономику, в хозяйственную деятельность и в сферу финансов», — добавил он.

ЦБ расширит тестирование цифрового рубля с сентября
Финансы
Фото:Александр Кряжев / РИА Новости

Он напомнил, что цифровой рубль и обычный — это одна форма национальной валюты. «Ее особенность в том, что граждане и бизнес могут пользоваться цифровым рублем независимо от того, в каком банке у них открыт счет», — отметил Путин.

С запуска «пилота» до 1 июля в этой системе уже прошло более 27 тыс. переводов и свыше 7 тыс. оплат товаров и услуг.

Банк России с 1 сентября расширит пилот цифрового рубля на реальных клиентах с реальными деньгами, сообщила первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова на Финансовом конгрессе. Она считает, что цифровой рубль будет очень активно развиваться во втором полугодии 2024 года и в следующем году. После заявления Скоробогатовой ЦБ уточнил, что пилот будет расширен до 9 тыс. физических лиц и 1,2 тыс. юридических.

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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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