Опрос ВЦИОМа: Более половины россиян не поняли, для чего нужен цифровой рубль

Больше половины россиян не поняли, для чего нужен цифровой рубль

Больше половины россиян не поняли, зачем нужен цифровой рубль, 58% не планируют его использовать, однако больше 90% опрошенных все равно оценивают его появление позитивно

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Большинство россиян (70%) осведомлены о том, что с 2025 года планируется введение в широкий оборот цифрового рубля, при этом больше половины (55%) только слышали об этом без подробностей, следует из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

В опросе принимали участие 1600 россиян старше 18 лет.

В то же время свыше половины респондентов (51%) затруднились с ответом на вопрос, для чего нужен цифровой рубль. Таких людей больше среди опрошенных с неполным средним образованием (75%) и активных телезрителей (71%). Доля тех, кто понимает цель внедрения новой валюты, выше среди молодых россиян (50% среди опрошенных младше 24 лет против 37% среди представителей старшего поколения), несмотря на то что об осведомленности о введении этого инструмента заявило больше россиян старшего возраста.

Среди тех, кто ответил на вопрос о назначении цифрового рубля и выступил за его внедрение, наиболее распространенным оказалось мнение, что это способствует прозрачности и безопасности денежных операций (22%). 13% респондентов сочли, что внедрение цифрового рубля облегчит жизнь пользователям, 11% назвали плюсом нового инструмента экономический прогресс, 8% опрошенных выступили в пользу цифрового рубля, назвав его альтернативой другим формам денег/валютам.

Негативно отозвались о введении цифровой валюты менее десятой части респондентов (8%): 3% сочли новый инструмент обманом, по 2% назвали целями его внедрения контроль и одурманивание населения, еще 1% — цифровое рабство.

Аналитики ВЦИОМа отмечают, что слабое понимание целей внедрения цифрового рубля сопровождается нежеланием пользоваться им: о нежелании попробовать этот инструмент заявили 58% опрошенных (среди респондентов старше 60 лет доля людей с таким мнением оказалась выше в 1,3 раза — 79%). Интерес к цифровому рублю проявили менее трети опрошенных (30%), еще 12% затруднились с ответом.

Желание воспользоваться цифровым рублем в первую очередь присуще молодежи (53% среди респондентов младше 24 лет и половина 25–34-летних против 12% среди россиян старше 60 лет), а также мужчинам (33 против 27% среди женщин) и активным интернет-пользователям (39 против 11% среди активных телезрителей).

Кроме того, интерес к цифровому рублю растет вместе с уровнем образования и материального положения респондентов. Среди респондентов, оценивших свой достаток выше среднего, желание попробовать новый инструмент выразили вдвое больше человек (42 против 21% недовольных своим материальным положением). Более трети опрошенных с высшим образованием (36%) также заинтересовались цифровым рублем (против 24–29% среди респондентов со средним специальным образованием и ниже).

Президент Владимир Путин подписал закон о внедрении цифрового рубля 24 июля. Он должен стать третьей формой российской национальной валюты наряду с наличными и безналичными денежными средствами. Банк России создаст платформу для хранения крипторублей, которые будет выпускать в виде цифрового кода.

Как считают в Центробанке, такая инновация должна сократить издержки при расчетах, а также помочь избежать стране последствий санкций: цифровой рубль даст возможность проводить прямые расчеты с другими странами, минуя систему обмена финансовыми сообщениями SWIFT.

Введение цифрового рубля в широкий оборот предполагается начать постепенно с 2025 года, с 15 августа текущего года начнется тестирование с реальными клиентами.