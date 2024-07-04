ЦБ расширит тестирование цифрового рубля с сентября

ЦБ с 1 сентября планирует «в десятки раз» увеличить число участвующих в пилотировании цифрового рубля граждан и компаний. К нему должны подключиться и новые банки

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Банк России с 1 сентября расширит пилот (тестовый запуск) цифрового рубля на реальных клиентах с реальными деньгами. Об этом сообщила первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова на Финансовом конгрессе.

«Мы расширяем свой пилот на реальных операциях с 1 сентября. Напомню, сейчас 12 банков, 19 у нас в стадии подключения. Мы хотим значительно, в десятки раз, увеличить количество физических и юридических лиц, которые будут участвовать в пилоте», — сказала Скоробогатова. Она добавила, что у ЦБ огромное количество заявок и пожеланий от граждан и бизнеса через банки, которые хотят пользоваться цифровым рублем и «очень требуют расширения проекта на все банки и на большое количество участников». Скоробогатова считает, что цифровой рубль будет очень активно развиваться во втором полугодии 2024 года и в следующем году.

После заявления Скоробогатовой ЦБ уточнил, что пилот будет расширен до 9 тыс. физических лиц и 1,2 тыс. юридических.

Впервые о расширении пилота Скоробогатова сообщила в ноябре 2023 года. Однако тогда ожидалось, что масштабирование числа участников пилотирования технологии произойдет в первом квартале 2024 года.

Банк России проводит пилотирование цифрового рубля с реальными клиентами с августа 2023 года. Изначально в пилоте принимали участие 13 банков, 600 человек и 30 юридических лиц в 11 городах России, а также 12 банков: Альфа-банк, ВТБ, Газпромбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк, Росбанк, банк «Дом.РФ», Ингосстрах Банк, «Ак Барс», МТС-банк, «Синара» и ТКБ Банк. Среди банков, которые планируют присоединиться к пилоту, есть крупнейшие банки: Сбербанк, Т-Банк (экс-«Тинькофф»), Россельхозбанк и другие. Кредитные организации тестируют открытие и закрытие цифровых кошельков банков и клиентов, перевод цифровых рублей между гражданами, а также оплату покупок и услуг по QR-коду с помощью цифрового рубля. По данным регулятора на начало марта 2024 года, в рамках пилота банки провели 19 тыс. денежных переводов между физическими лицами, около 6 тыс. платежей, а также около 3,5 тыс. операций с использованием смарт-контрактов.

Цифровой рубль должен стать третьей формой денег наряду с наличными и безналичными рублями. Эмитентом цифрового рубля будет Банк России. Он будет выпускаться в виде цифрового кода и храниться на специальной платформе ЦБ. Коммерческие банки будут выполнять роль посредников между регулятором и пользователями цифрового рубля и обеспечивать проведение операций с денежными средствами. Цифровой рубль создается в первую очередь как платежное средство, начисление процентов за хранение цифровых рублей не предусмотрено. В ЦБ ожидают, что инновация сделает расчеты более быстрыми, доступными и дешевыми, а также позволит избежать последствий санкций: цифровой рубль даст возможность проводить прямые расчеты с другими странами, также внедрившими цифровые валюты центральных банков, без использования системы обмена финансовыми сообщениями SWIFT.