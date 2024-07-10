Росрыболовство заявило о желании США вернуть монополию на рыбных рынках

США недовольны увеличением экспорта российской рыбной продукции и стремятся восстановить свою монополию, заявило Росрыболовство. Группа американских сенаторов ранее призвала MSC запретить экомаркировку российской рыбы

Фото: Сергей Красноухов / РИА Новости

США не устраивает увеличение экспорта за рубеж российской рыбной продукции и потому пытаются восстановить свою монополию на рынках, заявили РБК в Росрыболовстве.

Так ведомство прокомментировало публикацию РБК о том, что группа американских сенаторов в апреле 2024 года направила гендиректору Морского попечительского совета (Marine Stewardship Council, MSC) письмо с призывом запретить использование российскими рыбаками международного экологического сертификата рыболовства — маркировки MSC.

По оценке Росрыболовства, в 2022 году российские рыбопромышленники значительно нарастили производство филе минтая, в результате страна впервые в истории обогнала по объемам главного конкурента — США. По данным Ассоциации добытчиков минтая (АДМ), производство филе этой рыбы в России по итогам года составило 139 тыс. т, в то время как США произвели на тысячу тонн меньше.

Кроме того, за последние два года Россия расширила географию экспорта рыбы до 80 государств, заявили РБК в Росрыболовстве. Только по итогам 2023 года объем поставок рыбной продукции на внешние рынки вырос на 200 тыс. т, до 2,5 млн т (+9% по сравнению с предыдущим годом). Основными покупателями выступили Китай, Южная Корея, Нидерланды и Япония.

«Безусловно, такая тенденция не устраивает США, и они всеми возможными способами стараются вернуть свою монополию на рынках, которые в настоящее время отдают предпочтение качественной российской рыбе», — считают в Росрыболовстве.

В ведомстве заявили, что не получали обращений от MSC.

Вместе с тем отправку подобного обращения в MSC подтвердила АДМ. Сенатор от штата Аляска Дэн Салливан, один из авторов письма, в свою очередь, сообщил РБК, что конгрессмены пока не получили ответа.

Экосертификат — обязательный элемент доступа рыбной продукции на развитые рынки, прежде всего в ЕС, который выступает крупнейшим в мире импортером, пояснил РБК президент Всероссийской организации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев. Стандарт Морского попечительского совета — наиболее известная и авторитетная сертификационная программа в области рыболовства, добавил президент АДМ Алексей Буглак. Сертификат MSC сегодня имеет основная доля вылова минтая в России.

Сенаторы США напомнили в обращении, что в декабре 2023 года Вашингтон расширил санкции против российской рыбы так, чтобы переработанная в Китае и других третьих странах продукция не могла больше легко попадать на американский рынок. А в ноябре Европейский совет утвердил решение об исключении рыбной продукции российского происхождения из системы автономных тарифных квот ЕС, чтобы лишить ее преимущества беспошлинной торговли в ЕС до 2026 года.

Однако MSC сохранил для российских рыбаков действовавшие сертификаты, а также в срочном порядке позволил крупным компаниям из России получить новые сертификаты, говорится в письме. По мнению сенаторов, сертификация MSС повышает стоимость продукции из России и повышает к ней доверие, в то время как средства от продажи поступают в российскую экономику.