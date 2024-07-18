МИД Финляндии объяснил, почему не планирует открывать границу с Россией

Фото: Markku Ulander / imago-images.de / Global Look Press

Финляндия пока не планирует открывать границу с Россией, несмотря на принятый закон о выдворении мигрантов, сообщает финская телерадиокомпания Yle со ссылкой на заявление министра внутренних дел страны Мари Рантанен.

По словам главы ведомства, открытие восточной границы Финляндии пока неактуально. Финские власти пересмотрят этот вопрос, когда пограничные службы сочтут ситуацию с мигрантами стабильной.

По мнению Рантанен, принятый закон об ограничении приема беженцев и их возможном выдворении может действовать при открытой границе с Россией. «Это отвечает правам человека на свободу передвижения», — подчеркнула она.

16 июля президент Финляндии Александр Стубб утвердил чрезвычайный закон об ограничении приема беженцев и их возможном выдворении на границе с Россией. Он предполагает, что лицам, ищущим убежища в Финляндии, может быть запрещен въезд в страну либо их могут выдворить из государства.

Новые меры вступят в силу 22 июля, но применяться станут не сразу. Кроме того, нововведения носят временный характер — закон будет действовать год.

По данным иммиграционной службы Финляндии, решения о предоставлении убежища в стране ожидают несколько сотен россиян.

Финляндия закрыла контрольно-пропускные пункты на границе с Россией в конце 2023 года. Поводом для этого финские власти посчитали резкий наплыв мигрантов из стран Африки и Ближнего Востока. По версии Хельсинки, этому поспособствовала Москва.

Россия не согласна с обвинениями в содействии нелегальным мигрантам. В Кремле выражали сожаление по поводу сознательного дистанцирования Хельсинки от «добрых» отношений с Москвой.