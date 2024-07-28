В городе под Челябинском объявили эвакуацию из-за угрозы подтопления
В поселке Рабочий, входящем в состав челябинского Еманжелинска, началась эвакуация в связи с угрозой подтопления. Об этом сообщила администрация Еманжелинского района во «ВКонтакте».
Еманжелинск расположен примерно в 50 км от Челябинска. Поселок Рабочий находится в восточной части Еманжелинска.
«Жители п. Рабочего! В связи с угрозой подтопления жилых домов проводится срочная эвакуация улиц Набережная, Пролетарская, 1-я Транспортная, 2-я Транспортная, 3-я Транспортная», — говорится в сообщении.
Жителям поселка предложили остановиться в двух пунктах размещения в самом Еманжелинске.
26 июля в Челябинской области прорвало дамбу на Киалимском водохранилище. Волна смыла 100 м пятисотметровой дамбы. Власти назвали причиной разрушения дамбы продолжительные осадки.
Вода прибыла в пять населенных пунктов, в которых совокупно проживают менее 200 человек. Из зоны затоплений эвакуировали более 160 человек.
К утру следующего дня река Большой Киалим вернулась в русло, вода ушла из Киолима. Однако позже из берегов начали выходить водоемы в соседних районах.
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