В городе под Челябинском объявили эвакуацию из-за угрозы подтопления

В поселке Рабочий, входящем в состав челябинского Еманжелинска, началась эвакуация в связи с угрозой подтопления. Об этом сообщила администрация Еманжелинского района во «ВКонтакте».

Еманжелинск расположен примерно в 50 км от Челябинска. Поселок Рабочий находится в восточной части Еманжелинска.

«Жители п. Рабочего! В связи с угрозой подтопления жилых домов проводится срочная эвакуация улиц Набережная, Пролетарская, 1-я Транспортная, 2-я Транспортная, 3-я Транспортная», — говорится в сообщении.

Жителям поселка предложили остановиться в двух пунктах размещения в самом Еманжелинске.

26 июля в Челябинской области прорвало дамбу на Киалимском водохранилище. Волна смыла 100 м пятисотметровой дамбы. Власти назвали причиной разрушения дамбы продолжительные осадки.

Вода прибыла в пять населенных пунктов, в которых совокупно проживают менее 200 человек. Из зоны затоплений эвакуировали более 160 человек.

К утру следующего дня река Большой Киалим вернулась в русло, вода ушла из Киолима. Однако позже из берегов начали выходить водоемы в соседних районах.