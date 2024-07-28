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Военная операция на Украине ,  
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«Страна» сообщила о побеге мобилизованных от сотрудников ТЦК на заправке

Сюжет
Военная операция на Украине

На Украине несколько мобилизованных мужчин сбежали из микроавтобуса территориального центра комплектования (ТЦК, украинский аналог военкоматов) во время остановки на заправке, сообщает издание «Страна» в своем телеграм-канале.

По данным издания, несколько мужчин сбежали из микроавтобуса ТЦК, когда тот остановился на заправке.

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Фото:Thomas Peter / Reuters

На видеозаписи с камер видеонаблюдения, которую показал канал, видно, как трое мужчин покидают микроавтобус через заднюю дверь и быстро убегают в одном направлении.

В середине мая на Украине вступил в силу закон об ужесточении мобилизации. В стране она объявлена с начала военной операции. 23 июля украинский президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроекты о продлении военного положения и всеобщей мобилизации.

Жители Украины периодически выражают протесты против мобилизации. Так, в середине июля украинка подожгла себя около здания суда в Белоцерковском районе Киевской области после того, как ее мужу отказали в одобрении отсрочки от мобилизации. 21 июля в Киеве прошла демонстрация с требованием о демобилизации находящихся в зоне военной операции военнослужащих, писала «Страна».

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мобилизация военкомат побег заправка Украина
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