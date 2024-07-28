«Страна» сообщила о побеге мобилизованных от сотрудников ТЦК на заправке

На Украине несколько мобилизованных мужчин сбежали из микроавтобуса территориального центра комплектования (ТЦК, украинский аналог военкоматов) во время остановки на заправке, сообщает издание «Страна» в своем телеграм-канале.

По данным издания, несколько мужчин сбежали из микроавтобуса ТЦК, когда тот остановился на заправке.

На видеозаписи с камер видеонаблюдения, которую показал канал, видно, как трое мужчин покидают микроавтобус через заднюю дверь и быстро убегают в одном направлении.

В середине мая на Украине вступил в силу закон об ужесточении мобилизации. В стране она объявлена с начала военной операции. 23 июля украинский президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроекты о продлении военного положения и всеобщей мобилизации.

Жители Украины периодически выражают протесты против мобилизации. Так, в середине июля украинка подожгла себя около здания суда в Белоцерковском районе Киевской области после того, как ее мужу отказали в одобрении отсрочки от мобилизации. 21 июля в Киеве прошла демонстрация с требованием о демобилизации находящихся в зоне военной операции военнослужащих, писала «Страна».