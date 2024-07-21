В Киеве прошел митинг в поддержку демобилизации военнослужащих

В Киеве прошла демонстрация с требованием о демобилизации находящихся в зоне военной операции военнослужащих, сообщает издание «Страна».

На кадрах опубликованного изданием видео около двух десятков женщин и несколько детей. Участницы принесли с собой плакаты с призывом к властям определить четкие сроки службы военных.

На Украине действует новый закон о мобилизации. Теперь все мужчины в возрасте от 18 до 60 лет должны в течение 60 дней обновить свои данные в военкоматах. Они обязаны носить военный билет при себе. Возраст призыва снижен с 27 до 25 лет, а также отменено понятие «ограниченно годен к службе». В стране также появится электронный кабинет военнообязанного.

В законопроект не вошло положение об увольнении с военной службы, его убрали по просьбе Генштаба ВСУ. Всеобщая мобилизация на фоне военного положения действует на Украине с начала военной операции, меры неоднократно продлевали. В мае президент страны Владимир Зеленский в очередной раз продлил военное положение и мобилизацию до 11 августа 2024 года.