Нетаньяху решил досрочно вернуться из США после ракетного удара

Биньямин Нетаньяху (Фото: Justin Sullivan / Getty Images)

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, находящийся с визитом в США, после обстрела Голанских высот решил досрочно вернуться в Израиль, сообщил в своем телеграм-канале советник офиса премьер-министра Дмитрий Гендельман со ссылкой на канцелярию.

«Сразу после известия о трагедии премьер-министр Нетаниягу распорядился ускорить возвращение в Израиль», — говорится в сообщении.

Он добавил, что заседание военно-политического кабинета состоится сразу после прилета премьер-министра в Израиль.

27 июля советник израильского премьера Дмитрий Гендельман сообщил, что на Голанских высотах погибли девять детей, более 30 ранены. Советник премьер-министра Израиля назвал произошедшее нарушением резолюций Совбеза ООН 1559 и 1701 и возложил вину на Ливан и «Хезболлу», которая, по его мнению, действует под руководством Ирана. Позднее представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари уточнил, что в результате ракетного удара по Мадждаль-Шамсу погибли десять детей.

Ливанская группировка «Хезболла» опровергла причастность к удару по поселку на Голанах, где погибли дети, и заявила, что «Исламское сопротивление не имеет никакого отношения к этому инциденту». Однако часом ранее группировка объявила о ракетной атаке в ответ на обстрелы Израилем населенных пунктов на юге Ливана.

Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац после удара по Голанским высотам заявил, что «Хезболла» пересекла все красные линии, и предупредил о близости полномасштабной войны с группировкой и Ливаном.

В июне армия Израиля утвердила планы наступления на Ливан. Позднее израильский министр обороны Йоав Галант заявил, что страна может «за секунду» перенести основные боевые действия с юга, где идет борьба с палестинской группировкой ХАМАС, на север, где располагается Ливан и действует «Хезболла».