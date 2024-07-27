Нетаньяху решил досрочно вернуться из США после ракетного удара
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, находящийся с визитом в США, после обстрела Голанских высот решил досрочно вернуться в Израиль, сообщил в своем телеграм-канале советник офиса премьер-министра Дмитрий Гендельман со ссылкой на канцелярию.
«Сразу после известия о трагедии премьер-министр Нетаниягу распорядился ускорить возвращение в Израиль», — говорится в сообщении.
Он добавил, что заседание военно-политического кабинета состоится сразу после прилета премьер-министра в Израиль.
27 июля советник израильского премьера Дмитрий Гендельман сообщил, что на Голанских высотах погибли девять детей, более 30 ранены. Советник премьер-министра Израиля назвал произошедшее нарушением резолюций Совбеза ООН 1559 и 1701 и возложил вину на Ливан и «Хезболлу», которая, по его мнению, действует под руководством Ирана. Позднее представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари уточнил, что в результате ракетного удара по Мадждаль-Шамсу погибли десять детей.
Ливанская группировка «Хезболла» опровергла причастность к удару по поселку на Голанах, где погибли дети, и заявила, что «Исламское сопротивление не имеет никакого отношения к этому инциденту». Однако часом ранее группировка объявила о ракетной атаке в ответ на обстрелы Израилем населенных пунктов на юге Ливана.
Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац после удара по Голанским высотам заявил, что «Хезболла» пересекла все красные линии, и предупредил о близости полномасштабной войны с группировкой и Ливаном.
В июне армия Израиля утвердила планы наступления на Ливан. Позднее израильский министр обороны Йоав Галант заявил, что страна может «за секунду» перенести основные боевые действия с юга, где идет борьба с палестинской группировкой ХАМАС, на север, где располагается Ливан и действует «Хезболла».
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