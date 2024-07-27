Ливан осудил удар «Хезболлы» по Голанским высотам

Правительство Ливана осудило удар по населенному пункту Мадждаль-Шамс на Голанских высотах, в результате которого погибли мирные жители, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на поступившее в редакцию заявление ведомства.

«Правительство Ливана осуждает все акты насилия и нападения на любых мирных жителей и призывает к немедленному прекращению боевых действий на всех фронтах», — говорится в заявлении.

27 июля советник израильского премьера Дмитрий Гендельман сообщил, что ливанская группировка «Хезболла» выпустила по Израилю ракету, удар пришелся на город Мадждаль-Шамс на Голанских высотах, в результате чего погибли девять детей и пострадали более 30 человек. Позже Haaretz сообщила со ссылкой на армию обороны Израиля что число погибших в результате удара детей увеличилось до 11.

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал, что «Хезболла» заплатит за атаку «самую высокую цену, такую, какую она еще не платила» Группировка причастность к атаке не признала. «Исламское сопротивление не имеет никакого отношения к этому инциденту», — отметили представители движения.

Тем не менее, за час до заявления «Хезболла» сообщила о ракетной атаке в ответ на обстрелы Израилем населенных пунктов на юге Ливана.