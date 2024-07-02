В Иране заявили о готовности поддержать «Хезболлу» всеми средствами

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Иран не заинтересован в региональной войне, но будет поддерживать ливанскую шиитскую организацию «Хезболла», если Израиль начнет против нее полномасштабное наступление. Об этом советник духовного лидера Ирана Камаль Харрази сообщил британской газете Financial Times.

«Весь ливанский народ, арабские страны и члены оси сопротивления поддержат Ливан против Израиля», — заявил Харрази. По его словам, в случае полномасштабного конфликта Иран поддержит «Хезболлу» «всеми средствами».

Ни Иран, ни США не заинтересованы в расширении войны в регионе, подчеркнул советник иранского лидера.

После начала военного конфликта между Израилем и ХАМАС «Хезболла» регулярно атакует северные районы еврейского государства. В свою очередь израильская армия (ЦАХАЛ) обстреливает позиции группировки. 18 июня ЦАХАЛ утвердила планы наступления на Ливан.

Израиль может начать операцию против баз группировки «Хезболла» в Южном Ливане на третьей или четвертой неделе месяца, сообщила 1 июля немецкая газета Bild со ссылкой на западных дипломатов.

Ряд государств призвал своих граждан немедленно покинуть Ливан в связи с вероятным обострением ситуации. В частности, это сделали Германия и Саудовская Аравия. Посол России в Ливане Александр Рудаков также предостерег россиян от поездок в эту страну.