 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

В результате обстрела Белгородского района погиб мужчина

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Яндекс.Карты
Фото: Яндекс.Карты

Под Белгородом в результате обстрела погиб мирный житель, об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

«Поступила информация о погибшем мирном жителе в результате обстрела села Бочковка Белгородского района. От полученных ранений мужчина скончался по дороге в лечебное учреждение», — написал Гладков в своем телеграм-канале и выразил соболезнования родным и близким погибшего.

Над Белгородской областью сбили дрон
Политика
Фото:Александр Полегенько / ТАСС

27 июля в Шебекино и Белгороде около полудня объявляли ракетную опасность, режим действовал около 20 минут. Около 12:45 мск силы ПВО перехватили украинский беспилотник над Белгородской областью. Гладков также сообщал об атаке дрона на легковушку в Муроме, в результате которой была ранена женщина.

В ночь на 27 июля силы ПВО перехватили и уничтожили 14 украинских беспилотников в пяти российских регионах. Семь дронов были сбиты в Курской, три — в Белгородской, два — в Ростовской, один — в Брянской и один — в Липецкой области.

Как россияне будут отдыхать в 2025 году. Календарь
 

Reuters сообщил об осложнении Израилем переговоров о перемирии в Газе

Лучшие винные бары России по версии самих сомелье

Помпео допустил одобрение Трампом ленд-лиза Украине на $500 млрд

Дилеры попросили отложить повышение утильсбора на 2025 год

Барак Обама объявил о поддержке кандидатуры Камалы Харрис на выборах президента США

Илон Маск заявил о готовности к бою против Цукерберга

Из законопроекта о криптовалюте убрали запрет оборота и частного майнинга

Россияне считают инвестиции в жилье невыгодными, а ипотеку — недоступной
Теги
Персоны
погибшие Белгородская область Вячеслав Гладков
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
Материалы по теме
Над Белгородской областью сбили дрон
Политика
В белгородском селе Муром при атаке дрона на машину пострадала женщина
Политика
В Белгороде и Шебекино объявили ракетную опасность
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 27 июля
EUR ЦБ: 93,26 (+0,09) Инвестиции, 26 июл, 18:01 Курс доллара на 27 июля
USD ЦБ: 85,57 (+0,16) Инвестиции, 26 июл, 18:01
Ферстаппен выиграл квалификацию Гран-при Бельгии, но стартует 11-мСпорт, 18:35
Соревнования переносятся из-за дождя. Что происходит на ОлимпиадеСпорт, 18:32
Глава ОНК Дагестана опубликовал видео избиения умершего в РОВД военногоОбщество, 18:31
«Ваньки», «голубчики» и «лихачи»: история такси и извозаРБК и Яндекс Go, 18:25
Знаменосец сборной Италии потерял обручальное кольцо во время открытия ОИСпорт, 18:21
В результате обстрела Белгородского района погиб мужчинаПолитика, 18:19
Украина осудила участие Чулпан Хаматовой в Венецианском кинофестивалеПолитика, 18:14
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Российская велогонщица рассказала о падении в «разделке» на ОлимпиадеСпорт, 18:05
Власти Испании связались с фрегатом «Штандарт», который не пустили в ЕСПолитика, 17:55
Путин подписал указ о проведении парада в честь Дня ВМФПолитика, 17:31
Саратовский губернатор предложил обязать школы посещать «Музей СВО»Политика, 17:10
Российская велогонщица заняла 21-е место в «разделке» на ОлимпиадеСпорт, 17:07
Очень маленький мир: каковы пределы у миниатюризации жизни. ВидеоРБК и Сбер, 17:05
ЦСКА одержал разгромную победу во втором туре чемпионата РоссииСпорт, 17:04