В результате обстрела Белгородского района погиб мужчина

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Под Белгородом в результате обстрела погиб мирный житель, об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

«Поступила информация о погибшем мирном жителе в результате обстрела села Бочковка Белгородского района. От полученных ранений мужчина скончался по дороге в лечебное учреждение», — написал Гладков в своем телеграм-канале и выразил соболезнования родным и близким погибшего.

27 июля в Шебекино и Белгороде около полудня объявляли ракетную опасность, режим действовал около 20 минут. Около 12:45 мск силы ПВО перехватили украинский беспилотник над Белгородской областью. Гладков также сообщал об атаке дрона на легковушку в Муроме, в результате которой была ранена женщина.

В ночь на 27 июля силы ПВО перехватили и уничтожили 14 украинских беспилотников в пяти российских регионах. Семь дронов были сбиты в Курской, три — в Белгородской, два — в Ростовской, один — в Брянской и один — в Липецкой области.