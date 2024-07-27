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Военная операция на Украине ,  
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В белгородском селе Муром при атаке дрона на машину пострадала женщина

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Яндекс.Карты
Фото: Яндекс.Карты

В Белгородской области украинский дрон атаковал движущийся по дороге легковой автомобиль, пострадала женщина-пассажир, сообщил в телеграм-канале глава региона Вячеслав Гладков.

Машина ехала по селу Муром в Шебекинском городском округе, в результате удара она сгорела. У пострадавшей минно-взрывная травма и ранение спины, ее доставили в больницу.

Кроме того, Муром и еще несколько населенных пунктов в Шебекинском округе попали под обстрел. В результате прилета боеприпаса повреждения получила линия электроснабжения. Села Новая Таволжанка и Архангельское, а также частично Шебекино, Муром и село Нехотеевка остались без света.

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Фото:Мария Лисицына / РБК

Прилеты артиллерийских снарядов зафиксированы и в Грайворонском городском округе, в районе сел Глотово и Гора-подол. Там повреждена линия электропередачи, обесточены оказались Глотово и село Безымено.

Гладков уточнил, что восстановительные работы начнутся после согласования с Минобороны.

После сообщения об атаках на два городских округа он написал, что в Белгороде и Шебекино введена ракетная опасность. Спустя примерно 20 минут режим тревоги отменили.

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Белгородская область Вячеслав Гладков дроны беспилотники Шебекино Грайворон
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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