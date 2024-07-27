В белгородском селе Муром при атаке дрона на машину пострадала женщина
В Белгородской области украинский дрон атаковал движущийся по дороге легковой автомобиль, пострадала женщина-пассажир, сообщил в телеграм-канале глава региона Вячеслав Гладков.
Машина ехала по селу Муром в Шебекинском городском округе, в результате удара она сгорела. У пострадавшей минно-взрывная травма и ранение спины, ее доставили в больницу.
Кроме того, Муром и еще несколько населенных пунктов в Шебекинском округе попали под обстрел. В результате прилета боеприпаса повреждения получила линия электроснабжения. Села Новая Таволжанка и Архангельское, а также частично Шебекино, Муром и село Нехотеевка остались без света.
Прилеты артиллерийских снарядов зафиксированы и в Грайворонском городском округе, в районе сел Глотово и Гора-подол. Там повреждена линия электропередачи, обесточены оказались Глотово и село Безымено.
Гладков уточнил, что восстановительные работы начнутся после согласования с Минобороны.
После сообщения об атаках на два городских округа он написал, что в Белгороде и Шебекино введена ракетная опасность. Спустя примерно 20 минут режим тревоги отменили.
Как россияне будут отдыхать в 2025 году. Календарь
Reuters сообщил об осложнении Израилем переговоров о перемирии в Газе
Лучшие винные бары России по версии самих сомелье
Помпео допустил одобрение Трампом ленд-лиза Украине на $500 млрд
Дилеры попросили отложить повышение утильсбора на 2025 год
Барак Обама объявил о поддержке кандидатуры Камалы Харрис на выборах президента США
Илон Маск заявил о готовности к бою против Цукерберга
Из законопроекта о криптовалюте убрали запрет оборота и частного майнинга
Россияне считают инвестиции в жилье невыгодными, а ипотеку — недоступной