В Белгороде и Шебекино объявили ракетную опасность
В Белгороде, Белгородском районе, а также в Шебекино и Шебекинском округе объявлена ракетная опасность, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.
Он призвал жителей спуститься в подвалы и оставаться там до отбоя тревоги.
Примерно за 10 минут до введения режима опасности губернатор сообщил об обстреле Шебекинского округа. По его словам, в результате прилета боеприпаса там была повреждена линия электроснабжения, без света остались часть Шебекино и села Новая Таволжанка, Архангельское, частично Муром и Нехотеевка.
В ночь на 27 июля силы ПВО также уничтожили над Белгородской областью три беспилотника. Гладков позднее сообщал об атаке дрона на легковушку в Муроме, в результате была ранена женщина.
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