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Военная операция на Украине ,  
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В Белгороде и Шебекино объявили ракетную опасность

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Мария Лисицына / РБК
Фото: Мария Лисицына / РБК

В Белгороде, Белгородском районе, а также в Шебекино и Шебекинском округе объявлена ракетная опасность, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

Он призвал жителей спуститься в подвалы и оставаться там до отбоя тревоги.

Примерно за 10 минут до введения режима опасности губернатор сообщил об обстреле Шебекинского округа. По его словам, в результате прилета боеприпаса там была повреждена линия электроснабжения, без света остались часть Шебекино и села Новая Таволжанка, Архангельское, частично Муром и Нехотеевка.

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Фото:Яндекс.Карты

В ночь на 27 июля силы ПВО также уничтожили над Белгородской областью три беспилотника. Гладков позднее сообщал об атаке дрона на легковушку в Муроме, в результате была ранена женщина.

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Белгород Шебекино Белгородская область Вячеслав Гладков ракетная опасность
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Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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