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Военная операция на Украине ,  
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Над Белгородской областью сбили дрон

Минобороны: силы ПВО сбили дрон над Белгородской областью
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Александр Полегенько / ТАСС
Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Силы ПВО сбили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщило Минобороны в телеграм-канале.

Дрон перехватили около 12:45 мск.

Ранее ведомство писало, что в ночь на 27 июля над регионом были уничтожены три беспилотника.

Населенные пункты Белгородской области подверглись атакам со стороны Украины и в течение дня. Губернатор Вячеслав Гладков ранее сообщил об ударе дрона по легковому автомобилю в селе Муром, ранения получила женщина-пассажир.

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Фото:Яндекс.Карты

Кроме того, в результате прилетов артиллерийских снарядов оказались обесточены несколько сел в Шебекинском и Грайворонском городских округах, а также часть самого Шебекино.

В Шебекино и Белгороде около полудня также объявляли ракетную опасность, режим действовал около 20 минут.

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Теги
Белгородская область Минобороны дроны беспилотники
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