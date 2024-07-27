Над Белгородской областью сбили дрон
Силы ПВО сбили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщило Минобороны в телеграм-канале.
Дрон перехватили около 12:45 мск.
Ранее ведомство писало, что в ночь на 27 июля над регионом были уничтожены три беспилотника.
Населенные пункты Белгородской области подверглись атакам со стороны Украины и в течение дня. Губернатор Вячеслав Гладков ранее сообщил об ударе дрона по легковому автомобилю в селе Муром, ранения получила женщина-пассажир.
Кроме того, в результате прилетов артиллерийских снарядов оказались обесточены несколько сел в Шебекинском и Грайворонском городских округах, а также часть самого Шебекино.
В Шебекино и Белгороде около полудня также объявляли ракетную опасность, режим действовал около 20 минут.
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