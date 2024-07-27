Минобороны сообщило о 17 сдавшихся в плен моряках ВСУ
В Херсонской области на островах в дельте Днепра 17 украинских военнослужащих морской пехоты добровольно сдались в плен, сообщило российское Минобороны в телеграм-канале.
«Пленные отмечают плохое планирование боевых действий командованием ВСУ, отсутствие какого-либо снабжения и питьевой воды», — говорится в сообщении.
По данным ведомства, военные решили сдаться «целым подразделением» после того, как «командование отказалось проводить эвакуацию».
Ранее Минобороны сообщило о взятии под контроль российских войск поселка Лозоватое, расположенного ДНР к северо-западу от Донецка. Помимо этого, за последнюю неделю под российский контроль были взяты села Розовка в ЛНР и Песчаное Нижнее в Харьковской области, а также населенный пункт Ивано-Дарьевка в ДНР.
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