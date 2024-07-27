 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Минобороны сообщило о 17 сдавшихся в плен моряках ВСУ

Минобороны: 17 украинских военных сдались в плен на островах в Днепре
Сюжет
Военная операция на Украине

В Херсонской области на островах в дельте Днепра 17 украинских военнослужащих морской пехоты добровольно сдались в плен, сообщило российское Минобороны в телеграм-канале.

«Пленные отмечают плохое планирование боевых действий командованием ВСУ, отсутствие какого-либо снабжения и питьевой воды», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, военные решили сдаться «целым подразделением» после того, как «командование отказалось проводить эвакуацию».

В Минобороны Украины заявили о выросших темпах мобилизации
Политика
Фото:Олег Петрасюк / Reuters

Ранее Минобороны сообщило о взятии под контроль российских войск поселка Лозоватое, расположенного ДНР к северо-западу от Донецка. Помимо этого, за последнюю неделю под российский контроль были взяты села Розовка в ЛНР и Песчаное Нижнее в Харьковской области, а также населенный пункт Ивано-Дарьевка в ДНР.

Как россияне будут отдыхать в 2025 году. Календарь
 

Reuters сообщил об осложнении Израилем переговоров о перемирии в Газе

Лучшие винные бары России по версии самих сомелье

Помпео допустил одобрение Трампом ленд-лиза Украине на $500 млрд

Дилеры попросили отложить повышение утильсбора на 2025 год

Барак Обама объявил о поддержке кандидатуры Камалы Харрис на выборах президента США

Илон Маск заявил о готовности к бою против Цукерберга

Из законопроекта о криптовалюте убрали запрет оборота и частного майнинга

Россияне считают инвестиции в жилье невыгодными, а ипотеку — недоступной
Теги
Минобороны плен ВСУ Военная операция на Украине морская пехота
Материалы по теме
Минобороны подняло в воздух истребитель из-за британского RC-135
Политика
Минобороны сообщило об ударе «Искандером» по складу ВСУ в Краматорске
Политика
Российские войска взяли Лозоватское в ДНР
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 июля
EUR ЦБ: 93,26 (+0,09) Инвестиции, 26 июл, 18:01 Курс доллара на 27 июля
USD ЦБ: 85,57 (+0,16) Инвестиции, 26 июл, 18:01
Жители острова в Испании передали воду на фрегат, который не пустили в ЕСОбщество, 14:23
Минобороны сообщило о 17 сдавшихся в плен моряках ВСУПолитика, 14:15
Задержанные в Дагестане боевики планировали напасть на силовиков с ножамиОбщество, 14:12
Володин напомнил о вступающих в силу законах в августеПолитика, 14:09
Подозреваемый в подрыве машины в Москве частично признал винуПолитика, 14:06
Российский пловец заявил, что «кайфует вообще от всего» на ОлимпиадеСпорт, 13:49
Фигурант дела генерала Булгакова владел компанией-разводчиком свинейБизнес, 13:46
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Соревнования переносятся из-за дождя. Что происходит на ОлимпиадеСпорт, 13:38
МИД заявил, что Сеул настоял на встрече с Лавровым без прессыПолитика, 13:30
Türkiye узнала о плане первой с 2011 года встречи Эрдогана и АсадаПолитика, 13:28
Сменившая гражданство российская пловчиха не вышла в финал ОлимпиадыСпорт, 13:21
Российские войска взяли Лозоватское в ДНРПолитика, 13:16
Российский пловец вышел в полуфинал Олимпиады на дистанции 100 м брассомСпорт, 13:04
В Челябинской области закрыли движение по пяти дорогам из-за подтопленияОбщество, 12:59