Минобороны сообщило о 17 сдавшихся в плен моряках ВСУ

Минобороны: 17 украинских военных сдались в плен на островах в Днепре

В Херсонской области на островах в дельте Днепра 17 украинских военнослужащих морской пехоты добровольно сдались в плен, сообщило российское Минобороны в телеграм-канале.

«Пленные отмечают плохое планирование боевых действий командованием ВСУ, отсутствие какого-либо снабжения и питьевой воды», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, военные решили сдаться «целым подразделением» после того, как «командование отказалось проводить эвакуацию».

Ранее Минобороны сообщило о взятии под контроль российских войск поселка Лозоватое, расположенного ДНР к северо-западу от Донецка. Помимо этого, за последнюю неделю под российский контроль были взяты села Розовка в ЛНР и Песчаное Нижнее в Харьковской области, а также населенный пункт Ивано-Дарьевка в ДНР.