ТАСС узнал о состоянии пострадавшего при взрыве машины в Москве

Фото: Shamil Zhumatov / Reuters

Пострадавший при взрыве машины в Москве находится в стабильно тяжелом состоянии. Об этом ТАСС сообщили в медицинских службах.

Он сейчас находится в медицинском учреждении. «Ему оказывается вся необходимая медицинская помощь. Его супруга также сейчас проходит лечение, она получила осколочные ранения», — сообщило агентство.

Пострадавший при взрыве — полковник ВС России, руководитель одного из подразделений Генштаба. «Коммерсантъ» и «МК» со ссылкой на источники сообщили, что мужчина, пострадавший при взрыве, — офицер Минобороны.

Его имя — Андрей Торгашов. Изначально сообщалось, что он служит замначальника радиоцентра спутниковой связи. Но позже он опроверг, что пострадал при взрыве, заявив, что с ним все в порядке.

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