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Политика ,  
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Подозреваемый в подрыве машины в Москве встречался с куратором в Стамбуле

Подозреваемый в подрыве машины в Москве сообщил о встрече с куратором в Стамбуле

Подозреваемый в подрыве автомобиля на севере Москвы Евгений Серебряков сообщил на допросе, который опубликовала ФСБ, что встречался со своим куратором в Стамбуле.

Он рассказал, что в феврале 2023 года связался с администратором одного из пабликов «с целью сотрудничества со спецслужбами Украины». «Впоследствии начал общение с неким Ильей, который, как я предполагаю, является сотрудником СБУ. Мы с ним общались в Wire (мессенджер. — РБК), также была одна встреча в Стамбуле», — заявил Серебряков.

По его словам, после встречи в Турции он забрал компоненты для сбора взрывного устройства. Куратор предложил ему «ликвидировать офицера». Серебряков собрал взрывное устройство под его контролем и заложил под автомобиль. Он отметил, что в качестве вознаграждения ему обещали украинское гражданство и сумму в размере от $10 тыс. до $20 тыс.

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Утром 24 июля на парковке в Москве на Синявинской улице взорвался автомобиль Toyota Land Cruiser. При взрыве пострадали мужчина и женщина. «Коммерсантъ» и «МК» писали со ссылкой на источники, что один из раненых — офицер Минобороны. По данным «Интерфакса», он руководитель подразделения Генштаба.

Серебрякова в тот же день задержали в Турции. Замоскворецкий суд заочно арестовал его, уголовные дела заведены по статьям о покушении на убийство (ст. 30, ст. 105 УК) и незаконном приобретении огнестрельного оружия и боеприпасов (ст. 222 УК). В ночь на 26 июля его доставили в Россию.

В офисе президента Украины Владимира Зеленского опровергли причастность Киева к произошедшему.

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Теги
Стамбул Турция подрыв Москва СБУ
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