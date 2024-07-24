Офицер радиосвязи опроверг подрыв его машины в Москве
Замначальника радиоцентра спутниковой связи Андрей Торгашов в разговоре с RT опроверг информацию о том, что сегодня утром на севере Москвы была подорвана его машина.
Его супруга в разговоре с телеканалом «360» также заявила, что с ее супругом все в порядке. По ее словам, во взорвавшемся автомобиле был другой человек.
Ранее «Коммерсантъ» и «МК» со ссылкой на источники сообщили, что мужчина, пострадавший при взрыве автомобиля Toyota на севере Москвы, — офицер Минобороны. По данным «Ъ», он служил в ГРУ и отвечал в своей части за средства связи. ТАСС и «360» утверждали, что машина принадлежит участнику военной операции на Украине.
Автомобиль взорвался этим утром на улице Синявинской на севере Москвы, взрыв прогремел около 6:30 утра. «112» уточнял, что взрыв произошел, когда мужчина сел в автомобиль, женщину доставили в больницу с рваными ранами лица, а Shot писал, что бомбу закрепили у днища машины под педалями, она сработала, когда водитель завел двигатель.
Среди версий взрыва — «связанное с профессиональной деятельностью покушение», сообщал источник «РИА Новости» в правоохранительных ведомствах.
Заведено два уголовных дела — по статьям о покушении на убийство (ст. 30, ст. 105 УК) и незаконном приобретении огнестрельного оружия и боеприпасов (ст. 222 УК).
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