Офицер радиосвязи опроверг подрыв его машины в Москве

На севере Москвы взорвалась машина, некоторые издания назвали ее владельцем офицера Минобороны, но сам он опроверг эти сведения. Его жена также подтвердила, что за рулем был другой человек

Фото: Шамиль Жуматов / Reuters

Замначальника радиоцентра спутниковой связи Андрей Торгашов в разговоре с RT опроверг информацию о том, что сегодня утром на севере Москвы была подорвана его машина.

Его супруга в разговоре с телеканалом «360» также заявила, что с ее супругом все в порядке. По ее словам, во взорвавшемся автомобиле был другой человек.

Ранее «Коммерсантъ» и «МК» со ссылкой на источники сообщили, что мужчина, пострадавший при взрыве автомобиля Toyota на севере Москвы, — офицер Минобороны. По данным «Ъ», он служил в ГРУ и отвечал в своей части за средства связи. ТАСС и «360» утверждали, что машина принадлежит участнику военной операции на Украине.

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Автомобиль взорвался этим утром на улице Синявинской на севере Москвы, взрыв прогремел около 6:30 утра. «112» уточнял, что взрыв произошел, когда мужчина сел в автомобиль, женщину доставили в больницу с рваными ранами лица, а Shot писал, что бомбу закрепили у днища машины под педалями, она сработала, когда водитель завел двигатель.

Среди версий взрыва — «связанное с профессиональной деятельностью покушение», сообщал источник «РИА Новости» в правоохранительных ведомствах.

Заведено два уголовных дела — по статьям о покушении на убийство (ст. 30, ст. 105 УК) и незаконном приобретении огнестрельного оружия и боеприпасов (ст. 222 УК).

Украинские власти заявили о непричастности Киева к произошедшему.