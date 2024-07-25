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Илью Новикова внесли в реестр террористов и экстремистов

Росфинмониторинг внес экс-адвоката Новикова в список террористов и экстремистов
Илья Новиков
Илья Новиков (Фото: Елена Афонина / ТАСС)

Росфинмониторинг внес бывшего адвоката Илью Новикова (признан иноагентом) в список террористов и экстремистов.

В списке под № 9823 указан Новиков Илья Сергеевич, родившийся в Москве 11 февраля 1982 года рождения.

11 июня Гагаринский районный суд Москвы признал Новикова виновным по статье о «фейках про армию» — п. «д» ч. 2 ст. 207.3 Уголовного кодекса. Бывшего адвоката заочно приговорили к восьми годам и шести месяцам колонии общего режима.

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Илья Новиков (справа)

В июне 2023 года адвокатская палата Москвы лишила Новикова статуса адвоката. В палате объяснили, что решение было принято «за недостойное поведение и совершение действий, направленных к подрыву доверия, выразившихся в намеренном и систематическом игнорировании профессионально-этических правил публичного поведения».

Осенью того же года ФСБ завела против юриста дело о госизмене. По данным спецслужбы, Новиков после начала военной операции добровольно уехал из России, вступил в ряды Сил территориальной обороны Украины, принимает участие в боевых действиях и занимается пропагандистской работой.

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Илья Новиков адвокат Росфинмониторинг террористы экстремисты
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