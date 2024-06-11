Илью Новикова заочно приговорили к 8,5 годам по делу о фейках

Илья Новиков (Фото: Елена Афонина / ТАСС)

Адвокат и бывший игрок передачи «Что? Где? Когда?» Ильи Новикова (признан иноагентом) заочно осужден на 8 лет и 6 месяцев колонии общего режима, постановил Гагаринский районный суд Москвы, сообщила пресс-служба суда.

Его обвиняли по статье о «фейках про армию» (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК: публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации).

Срок заключения будут исчислять с даты экстрадиции Новикова в Россию или его задержания в России.

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