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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

Политика ,  
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МВД России объявило в розыск адвоката Илью Новикова

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

МВД России объявило в розыск адвоката и бывшего знатока передачи «Что? Где? Когда?» Илью Новикова (признан Минюстом физлицом-иноагентом). Соответствующая информация размещена в базе на сайте ведомства

«Новиков Илья Сергеевич, 11 февраля 1982 года рождения, разыскивается по статье УК России», — сказано в базе (цитата по ТАСС). О какой статье именно идет речь, в министерстве не уточнили.

Среди громких дел адвоката были защита украинской летчицы Надежды Савченко, режиссера Олега Сенцова, экс-президента Украины Петра Порошенко. Новиков также представлял интересы Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального (ФБК, признан в России экстремистской организацией).

С 2021 года юрист живет в Киеве.

Материал дополняется

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Теги
Виктория Тютина Виктория Тютина
МВД розыск адвокат иноагент Илья Новиков
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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

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